【疏忽照顧】外婆病態溺愛免受欺凌　6歲男童穿尿片遭禁足不得返學

▲ 一名6歲男童仍穿尿片，更被外婆禁足，未能返學讀書。

每個小朋友都是父母的寶貝，教養方法從來不止一個，但過分放任或溺愛都絕非好事。內地一名6歲男童至今仍穿尿片，更被外婆禁足，因此未能返學讀書。一切只因外婆對孫兒的病態溺愛，不想他在外受到欺凌。

綜合內地傳媒報道，來自深圳的6歲男童樂樂（化名）與媽媽小麗及陳姓外婆同住，家中還飼養了兩狗一貓。樂樂看來與其他同齡孩子無異，喜歡用手機看動畫、玩遊戲，但他幾乎沒離開過家裡，沒返學也沒朋友。6歲的他仍穿尿片，在髒亂的家裡下身只穿尿片，上身則穿一件羽絨。外婆不讓孫兒外出，直言︰

捨不得放他出去，怕被別人欺負……

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媽媽未婚誕子 生父成謎

外婆道出悲傷的家庭故事，在家鄉結婚生子後婚姻破裂，其後到深圳賺錢，在廣東生活了20多年，而女兒小麗的生父身分成謎。她曾與人同居，因難頂對方酗酒而帶著小麗離開，母女倆相依為命。

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小麗長大後開始賺錢，家裡環境才稍為好轉，只是她的工作並不穩定。直至2016年，她未婚生下樂樂，而樂樂根本不知自己的生父是誰。自此外婆在家湊孫，小麗就外出工作賺錢養活三代人。樂樂出生後沒接種任何新生兒所需的疫苗，也由於外婆的關係，樂樂絕少踏出家門，只能靠手機和平板電腦來認識外面世界。

外婆反悔不讓孫兒返學

當地義工組織得悉樂樂的家庭狀況後，近5年來一直嘗試介入幫忙。2020年，外婆和小麗同意讓樂樂上學去，樂樂入學前進行體檢及智力檢測，結果發現他有發育遲緩和多動的情況。小麗也接受體檢，意外發現已懷孕5個月。原本只差一點就為樂樂辦好入學手續，可惜外婆最終反悔，不讓孫仔返學。

樂樂的監護人問題成為最大的障礙，令義工束手無策。社區人員知道樂樂一家的困難，不時送食物、藥品、生活必需品給他們。當地民政局不排除對樂樂監護權採取進一步動作，以保障他的生存及教育權利。

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責任編輯︰王明芳