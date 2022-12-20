【明星豪宅】何猷君住過億複式豪宅擁巨廳　奚夢瑤布置巨型聖誕樹盡顯超高樓底

▲ 何猷君奚夢瑤現時居於上海頂級豪宅一個複式單位，每戶售價過億元人民幣。

已故賭王四房孻仔何猷君與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，同年10月誕下賭王的首名男孫何廣燊（Ronaldo），去年11月再誕一女Romee，湊成一個「好」字。近年兩夫妻長居內地，進駐上海頂級豪宅一個複式單位，近日奚夢瑤分享自己布置超高聖誕樹的影片，連身高180cm的她都要趷高腳，可見單位的樓底超高。

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奚夢瑤日前在社交平台分享布置聖誕樹的片段，一對子女在旁邊觀看很可愛。從片段中可見單位樓底極高，可放置巨型聖誕樹，身為超模的她身高180cm，布置聖誕樹時都要趷高腳。而聖誕樹後是落地大玻璃及大型露台，上海夜景盡收眼底。

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270度飽覽美景

有網民推測，他們一家四口入住上海頂級豪宅「湯臣一品」，每戶售價都過億元人民幣，單位面積約4,600平方呎至13,300平方呎不等，標榜每戶均能欣賞到270度江景。

▲ 四太錫晒奚夢瑤為賭王誕下首名男孫。（微博圖片）

兩夫妻於2年前參演內地真人騷《幸福三重奏》時，曾分享夫妻溫馨日常，並因此曝光了其住所的內貌，可見空間相當寬敞，擁有巨型大廳，其中有一個畫面見到何猷君在梳化旁處理公事，奚夢瑤就在運動墊上休息，另一端更有為兒子而設的玩樂設施。而客廳內更有一個幾乎一比一大的模型，可見住所的樓底極高。

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奚夢瑤︰願意陪老公捱

在節目內，猷君曾在二樓跳落客廳梳化向奚夢瑤示愛氹老婆，並透露婚前曾跟太太說過，自己不是「有一張無限黑卡的富二代」，不會跟家裡拿錢，希望對方陪他創業陪他闖。奚夢瑤力撐丈夫，相信他不會用何家一分錢，更表示願意陪老公一齊捱，「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。」

奚夢瑤自嫁入何家後生活富泰，出入經常一身名牌，又拍片大曬包包，連一歲半細女都孭上價值18,000元的Chanel手柄鏈條小廢包，盡顯何家奢華千金風範。不過，奚夢瑤的品味令人疑惑，有網民曾影到他們一家人去動物園，見到奚夢瑤一件黑色鬆身Tee配Leggings，頭上夾著大大個鯊魚夾，完美展示經典師奶打扮。

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責任編輯︰王明芳