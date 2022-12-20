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【珍惜生命】打鼓嶺坪輋一對男女燒炭亡　初步懷疑因財政問題輕生

社會 12:25 2022/12/20

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案發於粉嶺坪輋老圍村。（曾秋文攝）

粉嶺坪輋老圍村發生男女燒炭自殺案，今日（20日）上午11時許，有人報案指上址地下一間村屋有人燒炭，警方及消防到場破門後在房內發現一男一女躺在床上昏迷不醒，身旁有一炭爐，門邊貼有膠紙。2人經救護員檢查後證實已明顯死亡。警方在現場檢獲懷疑遺書，初步懷疑有人因財政問題輕生。

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據附近村民表示男死者姓王，搬入上址約半年，男死者做裝修工程，女死者則協助男死者的業務，女子患有癌症，早前曾向友人表示有輕生念頭，死者友人數日前曾聯絡他們，對方表示不願留下另一方至孤伶伶。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：陳麗娜、曾秋文

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