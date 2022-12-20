【虛假資料】涉「洪門宴」虛報行蹤否認8罪　王詩雅擬傳政府官員出庭

▲ 涉「洪門宴」虛報行蹤否認8罪，王詩雅擬傳政府官員出庭。（資料圖片）

全國人大代表洪為民於第5波疫情期間，在灣仔一餐廳舉行逾百人生日宴，多名高官亦有份出席，部分人士其後確診，爆發「洪門宴群組」。席上客榮源茶行太子女王詩雅，涉虛報赴宴後行蹤，早前於九龍城裁判法院否認8項傳票控罪，今（20日）於九龍城裁判法院作審前覆核，王因發燒未能出院應訊。王一方表示，由於現時有許多假冒衞生署職員電話，擬傳召政府官員解釋署方授權人員守則及程序。暫委裁判官指，將案件押後至2023年2月22日再審前覆核。

被告王詩雅（37歲），被票控1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求罪，以及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即沒有提供自己於2021年12月15日至30日的出行紀錄，以及訛稱其於2022年1月3日至4日期間的行蹤。

代表律師今於庭上表示，王現正發燒，已前往求診，故未能應訊。控方則表示擬傳召7名衞生署職員作證，另應王一方要求傳召3名證人，當中包括1名政府官員。王一方則解釋，由於現時有許多假冒衛生署職員電話，傳召官員是希望解釋署方授權人員守則及程序。

控方指，王一方擬傳召醫學專家作證，惟現時仍未呈交醫學報告予控方。王一方則指，若控辯雙方就世衞及衞生署的新冠病毒刊物達成共識，或不用傳召醫學專家證人。王一方又指，審訊時被告或由前個人資料私隱專員黃繼兒作代表律師。

暫委裁判官指，控辯雙方未就承認事實存檔法庭，王一方亦未確認證人身分，現未能定下審期，遂將案件押後至2023年2月22日再作審前覆核，控辯雙方需在聆訊前3天存檔承認事實。

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記者：梁錦麟