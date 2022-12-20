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【寒冷天氣】移英港女手指腫脹起水泡疑長凍瘡　食藥3周無好轉控訴醫生2宗罪

健康 13:05 2022/12/20

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移英港女手指腫脹起水泡疑長凍瘡，食藥3周無好轉控訴醫生2宗罪。

英國近日受寒流侵襲，有移民當地的港人在網上發文，指自己懷疑長出凍瘡，手指腫脹起水泡，屈曲時亦會疼痛。她向家庭醫生求醫診後，服用消炎藥逾3周，情況仍未有改善，故狠批醫生沒有對症下藥。衞生署指凍瘡可引致身體終身受損甚或截肢，並列出4凍瘡警告訊號

最新影片：

該名女事主於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文指，11月中起，雙手手指開始腫脹發紅，更長出水泡，屈曲時會有痛楚，曾塗抹多款護膚品卻未有好轉，遂於11月底向家庭醫生求診。

首次以電話問診時，家庭醫生僅處方消炎藥，並叮囑她注意保暖和搽護膚膏。其後她與家庭醫生面診，醫生檢查她手指的活動情況，之後又抽血檢查，排除身體內部問題，最終醫生只讓她繼續服用消炎藥，但至今已超過3星期，情況亦未有改善。

事主批評家庭醫生，指對方沒有明確告知病因，亦沒有對症下藥，導致病情遲遲未好，只能發文向網民求助。

事主手指腫脹發紅。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」圖片）

帖文引來不少網民留言，建議事主注意保暖，「血氣不足平時手凍腳凍特別要小心」，平時可以戴手套保護雙手，亦有網民建議她向另一位醫生求診。

凍瘡嚴重可致截肢

衞生署指出，凍瘡是身體因冷凝而受的損害。凍瘡患處會失去知覺及膚色。患處多是鼻子、耳、面頰、下頷、手指及腳趾。凍瘡可引致身體終身受損甚或截肢。血液循環不佳或未穿上適當禦寒衣服的人士，患凍瘡的機會較大。

凍瘡的警告訊號：

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衞生署提醒，如有任何凍瘡病徵，應尋求醫護協助。並將患處浸於溫水中，千萬不要用熱水。如體溫低於攝氏35度，立即作低溫症處理。

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責任編輯：羅嘉欣

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