  • 18°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 13:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藏三節棍】涉石屋藏彈藥另涉藏三節棍　26歲男准簽保守行為3年

社會 12:32 2022/12/20

分享：

分享：

熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

涉石屋藏彈藥另涉藏三節棍，26歲男准簽保守行為3年。（資料圖片）

警方於2020年初在小西灣龍躍徑山邊的1間廢棄石屋內，搜出逾千發彈藥及攻擊性武器等。26歲水喉匠涉管有1組三節棍，被控管有違禁武器罪，案件今（20日）於東區裁判法院再訊。裁判官批准控方以簽保守行為方式處理案件，被告須自簽2,000元及守行為3年，另須繳付2,000元堂費。 

被告鍾浩軒（26歲，準水喉匠）承認於2020年3月26日，在柴灣龍躍徑黑角頭1間廢棄的屋內管有1組三節棍。鍾上周二（13日）在高等法院承認2項無牌管有槍械或彈藥罪及1項將槍械或彈藥交予無牌照的人管有罪，涉及在寓所藏有經改裝氣槍及1枚已發射過的霰彈槍彈殻，及將經改裝氣槍給予他人，被判監22個月，扣除還押日子後即時獲釋。同案兩名被告分別被判監32個月及16個月，同樣即時獲釋。

控方申請以簽保守行為方式處理案件，被告須自簽2,000元及守行為3年，另須繳付2,000元堂費，獲裁判官批准，並撤銷控罪。

案情指，警方在案發當日接報掃盪涉案的廢棄石屋，並在屋內拘捕被告及另外2男。警方在屋內搜出1枝三節棍、攻擊性武器及彈藥等。被告在錄影會面中承認管有三節棍練習武術，專家檢驗三節棍後確認屬違禁武器，即中國式打鬥鐵器。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【打擊毒品】中環私家車被搜出大麻等總值2萬元　28歲男涉販運危險藥物被捕
今日 10:26
【打擊毒品】中環私家車被搜出大麻等總值2萬元　28歲男涉販運危險藥物被捕
【珍惜生命】打鼓嶺坪輋一對男女燒炭亡　據悉兩人是夫婦關係
今日 12:25
【珍惜生命】打鼓嶺坪輋一對男女燒炭亡　據悉兩人是夫婦關係
【虛假資料】涉「洪門宴」虛報行蹤否認8罪　王詩雅擬傳政府官員出庭
今日 12:27
【虛假資料】涉「洪門宴」虛報行蹤否認8罪　王詩雅擬傳政府官員出庭

你可能感興趣

【打擊毒品】中環私家車被搜出大麻等總值2萬元　28歲男涉販運危險藥物被捕
今日 10:26
【打擊毒品】中環私家車被搜出大麻等總值2萬元　28歲男涉販運危險藥物被捕
【珍惜生命】打鼓嶺坪輋一對男女燒炭亡　據悉兩人是夫婦關係
今日 12:25
【珍惜生命】打鼓嶺坪輋一對男女燒炭亡　據悉兩人是夫婦關係
【虛假資料】涉「洪門宴」虛報行蹤否認8罪　王詩雅擬傳政府官員出庭
今日 12:27
【虛假資料】涉「洪門宴」虛報行蹤否認8罪　王詩雅擬傳政府官員出庭
罪案 請願示威 社會矛盾 東區 柴灣 小西灣 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
12:37 2022/12/19
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸
14:21 2022/12/19
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸