【藏三節棍】涉石屋藏彈藥另涉藏三節棍　26歲男准簽保守行為3年

▲ 涉石屋藏彈藥另涉藏三節棍，26歲男准簽保守行為3年。（資料圖片）

警方於2020年初在小西灣龍躍徑山邊的1間廢棄石屋內，搜出逾千發彈藥及攻擊性武器等。26歲水喉匠涉管有1組三節棍，被控管有違禁武器罪，案件今（20日）於東區裁判法院再訊。裁判官批准控方以簽保守行為方式處理案件，被告須自簽2,000元及守行為3年，另須繳付2,000元堂費。

被告鍾浩軒（26歲，準水喉匠）承認於2020年3月26日，在柴灣龍躍徑黑角頭1間廢棄的屋內管有1組三節棍。鍾上周二（13日）在高等法院承認2項無牌管有槍械或彈藥罪及1項將槍械或彈藥交予無牌照的人管有罪，涉及在寓所藏有經改裝氣槍及1枚已發射過的霰彈槍彈殻，及將經改裝氣槍給予他人，被判監22個月，扣除還押日子後即時獲釋。同案兩名被告分別被判監32個月及16個月，同樣即時獲釋。

控方申請以簽保守行為方式處理案件，被告須自簽2,000元及守行為3年，另須繳付2,000元堂費，獲裁判官批准，並撤銷控罪。

案情指，警方在案發當日接報掃盪涉案的廢棄石屋，並在屋內拘捕被告及另外2男。警方在屋內搜出1枝三節棍、攻擊性武器及彈藥等。被告在錄影會面中承認管有三節棍練習武術，專家檢驗三節棍後確認屬違禁武器，即中國式打鬥鐵器。

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記者：陳曉欣