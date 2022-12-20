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【男女關係】美女網紅林佳娜不接受與男友AA制　霸氣回應：烏克蘭沒這件事情

娛樂 16:09 2022/12/20

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網紅林佳娜不接受與男友AA制。

「拍拖期間應否AA制？」，這是一個不時掀起討論的話題，在台灣定居多年的烏克蘭美女網紅林佳娜（Tatiana Lin）早前在社交平台上被問到「跟祖雄都怎麼分配出去吃飯或買東西的開銷？」，她直認開支全都是男友戴祖雄負責：「很簡單，全部的錢都是他付。」

林佳娜的回應惹來正反兩方的網民討論，她接連回應網民提問之餘，更以一張製圖作搞笑又霸氣的回應！

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林佳娜：「全部的錢都是他付」

林佳娜在IG與網民玩「你問我答」，當中網民問：「跟祖雄都怎麼分配出去吃飯或買東西的開銷？」，佳娜回應：「很簡單，全部的錢都是他付」。

後來，有網民問：「為什麼沒辦法接受AA？」佳娜詳細地回應：「那麼多關於AA制的問題，在烏克蘭沒有AA制這件事情，我從小到大都是看到爸爸照顧家庭、付所有的錢，我跟朋友出去吃飯AA制是正常的，但如果我的另外一半會跟我算吃飯的錢，為什麼我需要有這樣的另外一半？」

不過林佳娜強調這只是她個人的想法，是沒辦法代表著所有人。

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霸氣回應網民

有網民關心祖雄是否也接受AA制：「因為你（佳娜）也有賺錢能力，應該不存在『讓我付錢為什麼還需要他』這種想法」。佳娜再指：「我的錢存起來，祖雄的錢付起來」，十分霸氣！

另外，她請網民如有問題的話，可於一則帖文下留言，而該則由佳娜上載的帖文就是一張「選擇付款方式」的製圖，當中第一個選擇是祖娜男朋友戴祖雄，而另外三個選擇就是不同的信用卡公司。

她當然就是選擇了男友作為付款方式，並在帖文中寫道：「女生到底應該跟男友AA，還是參考我的付款方式？」

網民的回應也相當精彩，「奇怪我網購的時候都沒有這個選項欸，手機是不是壞了」、「這個付款方式….哪天壞掉了⋯⋯怎麼辦！？」、「我還以為是靠外貌付款」。

林佳娜：「女生到底應該跟男友AA，還是參考我的付款方式？」（IG圖片）

烏克蘭美女

從烏克蘭台到台灣修讀大學課程的佳娜，現年24歲，，目前就讀大學三年級。她經營Youtube頻道「佳娜老師機」，有接近16萬訂閱者。

她早前與大馬男星戴祖雄公開認愛，又不時在社交平台上公開甜蜜互動片段。二人在9月時首度以情侶的身分拍攝徐熙娣（小S）主持的《小姐不熙娣》，又會不時亮相台灣節目。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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