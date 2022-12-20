【聲夢傳奇】鍾柔美獲「米粉」預祝16歲生日　Yumi想出埠賞雪：好鍾意去日本

▲ Yumi獲歌迷舉行生日會慶祝16歲生日。

憑TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》出道的鍾柔美（Yumi），樣子甜美、聲線動人，被封為「翻版鍾嘉欣」。與另外三名「聲夢小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）組成女團After Class，吸納大批「米粉」（Yumi粉絲名）支持和追捧。

明天（12月21日）是Yumi 16歲生日，一班歌迷日前已提早為偶像舉行生日會慶祝，並以她最愛的粉紅色作主題佈置，非常有心。

▲ Yumi獲歌迷舉行生日會慶祝16歲生日。（影片截圖）

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Yumi大感溫暖

Yumi接受TVB娛樂新聞台訪問，表示今年是第二年與粉絲一起度過，收到不少禮物及祝福，令她大感溫暖。而且Yumi吸納更多「米粉」追捧，今年出席的歌迷人數比之前多，場面熱鬧。

生日會中，Yumi近距離與粉絲互動，更與小粉絲頭貼頭玩selfie，完全零架子，盡顯小天后的親民。她親寫心意卡回禮，為了答謝到場的每一位「米粉」。

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她說：「好多場合佢哋都有過嚟現場支持我，可能溝通上冇咁近距離接觸佢哋。今次呢個生日會就可以有近距離接觸同溝通，希望佢哋會開心啦！同佢哋傾偈我都好開心。」

最愛冬天季節的Yumi，透露生日願望希望早日出埠感受雪景：「好鍾意去日本，疫情3年冇去旅行，希望搵一日去日本或者有雪，好凍好凍嘅地方。」

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