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【經典兒歌】譚偉權聖誕重唱《白石嶺公園》　Gary哥哥拍MV勾回憶

娛樂 12:54 2022/12/20

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北角匯召喚了十二隻恐龍過聖誕，令北角海旁變身侏羅紀世界！

出道近30年的譚偉權（Gary哥哥）近日為聖誕活動《十二隻恐龍過聖誕》與一眾小朋友齊齊穿上搞鬼恐龍服飾，重新演繹《白石嶺公園》MV，在商場不同角落以結他自彈自唱，更與小朋友打成一片玩麻鷹捉雞仔、過馬路及在戶外草地齊齊野餐，重現「12隻恐龍去野餐」溫馨快樂場面。

Gary哥哥坦言：「今次聖誕活動題材新穎有趣，很高興可以翻拍《白石嶺公園》這首經典兒歌MV，由恐龍過聖誕到『12隻恐龍去野餐』，給予歌曲翻紅的機會！《白石嶺公園》仿佛讓我永遠留住青春一刻，對我演出甚有幫助！」他透露全新MV將在社交平台不日發佈，粉絲記得留意！

自彈自唱。

Gary哥哥近日忙著演出音樂劇《我們的青春日誌》，不少圈中好友捧場支持， 莫文蔚及其母親亦親臨現場支持。Gary哥哥表示，「《我們的青春日誌》是香港首個長壽音樂劇，希望一直可以演出下去，只有有觀眾，就會一直做下去！」

他續稱，現時除了音樂劇的演出外，同時亦正在拍攝電視劇《異空感應》，與陳家樂合作愉快，時間雖然趕急，但能夠做自己喜歡的事，仍然感到十分開心！

撰文 : TOPick柴犬出動

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