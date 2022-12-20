【不正常愛情研究所】Jojo自揭聖誕前甩拖　黃紫恩送窩心禮物整喊Susuza

▲ Alan鬥慘自言單身不止一年。

由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》。

聖誕節臨近，今集主題自然會同聖誕有關。今集內容無所不談，上至失戀、拍拖；下至聖誕禮物同願望，應有盡有。

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▲ Jojo自爆5年來首次單獨過聖誕。

Jojo揭剛甩拖

對好多年輕男女來說，聖誕節特別浪漫，都希望有另一半一齊過。不過Jojo格外傷感，節目開始時她自爆剛甩拖，她說︰「大家真係好興奮，不過有樣嘢要坦白，今年嘅聖誕節係我5年以嚟，第一次單身過。」

身邊的Alan身同感受︰「你5年咋，我年年都係咁呀。」上演一場「邊個夠我慘」真實版。

Karen講到大學生的圈子，一直流傳6月O camp（迎新營）開始，是分手的「季節」，到9月同學們籌備出pool，為12月的聖誕節準備。

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互相寫祝福語句

節目開始前，各主持寫低祝福語句，給特定的對象。Susucca祝Alan可以「早日出pool，不要成為「第三者」。

事緣之前有一集，塔羅牌師占卜出Alan會做第三者，自此各人便以「第三者」取笑Alan。

雖然他一再否認，可惜各人一於少理，繼續開玩笑。不過Alan亦不是省油的燈，他居然貪玩祝未婚的Karen「早生貴子」，即時撻着對方︰「我真係恭喜你呀，好黑心呀呢個人。」

Karen似乎受到好大刺激，繼續失控暴走說︰「佢明知我唔想要小朋友㗎，我估唔到你個人咁惡毒。我真係好嬲呀，『早生貴子』即係同我講粗口。」

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Jojo送窩心禮物

在交換禮物環節Jojo選了一本名為《藍色小花》繪本，Jojo解釋表示︰「最近見到其中一個人嘅social media嘅story上面講咗一啲唔開心嘅嘢，情緒大起大落……」

在座各主持開始估誰是主人翁，接住Jojo話︰「想鼓勵吓佢，本書嘅內容講你同其他人唔一樣都好，但你仍然好特別。」

身邊的Susuza已經說︰「聽到好想喊……」當Susuza接過繪本時，開始失控爆喊，現場再度失控。

Karen事後接受訪問時話現場反應只是製造節目效果，她笑說︰「事前唔知佢寫乜嘅，不過佢都係講笑，梗係冇嬲佢，我都祝佢單身都早生貴子。」

Karen透露與男朋友已經拍拖4年，今年聖誕節未有特別計劃︰「一開始拍拖都好着重儀式感，節日特別係聖誕節，一定要有plan，拍耐咗就覺得冇所謂。」

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