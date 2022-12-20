【眼睛健康】疫下66％中三生患近視　專家料疫後未有好轉籲保持健康用眼習慣 

▲ 中大公布「疫情下學童視力調查」結果。（陳靜儀攝）

新冠疫情期間學童留家使用電子產品的時間大增，香港中文大學今日（20日）調查發現，學童患近視情況嚴重，近半家長認為子女視力在疫情期間漸趨惡化。研究團隊估計，學生生活習慣已形成，疫情後亦不會改善，呼籲家長要注意子女眼睛情況，並透過保持健康閱讀習慣、多作戶外活動等控制近視。

中大教育數據研究中心於2021年6月於以問卷方式訪問來自108間小學、103間中學共6,498名小三、4,249名小六和6,228名中三學生及其家長。調查發現，約28％小三生、一半小六生及66％中三生患近視；47％中三學童也有散光。約一半受訪父母指出，子女的視力在疫情期間漸趨惡化。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中大醫學院去年調查亦發現，疫情後兒童估算每年發病率由12%增加至30%；估算近視加深速度，由每年加深41度增至每年加深80度。中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇分析，疫情期間網課代替實體課，令學童在室内近距離工作，包括使用電腦或閲讀的時間大幅增加，加上戶外活動的時間減少，或令學童近視惡化。

調查亦統計學生中英數3科的成績，發現成績越高學生更易近視。中大教育心理學系教授侯傑泰稱，成績好的學生可能讀書用功，「書對住隻眼太近。」提醒家長不只經常使用電子產品的學童易近視。侯傑泰認為，很多家長忽視深近視的嚴重性，「覺得最麻煩咪戴眼鏡囉，以為可解決到問題。」

中大醫學院何善衡視覺科學研究講座教授彭智培解釋，戴眼鏡、做矯視等只能改變近視度數，不能逆轉眼球延長、脈絡膜變薄等，而有關情況會產生的多種併發症，導致60歲後患上致盲的併發症，如青光眼、黃斑病變、視網膜脫落等機會比視力正常人士高3倍，故要加強控制學童近視加深。

全港學校正逐步回復面授課，中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇相信，學童用眼情況會比視像上課時有輕微改善，但預料未來情況仍然嚴重：「香港近視情況喺疫情前都已經好嚴重……我哋預視疫情後（學童）生活習慣養成咗，一定係比疫情前更加差。」

他認為，現時急切需要做好公眾教育，鼓勵家長及學童養成良好生活習慣。他建議，學童每天應花最少2小時或每週14小時接觸戶外環境，適量接觸陽光以增加分泌多巴胺，預防及減慢近視加深；學童亦要養成健康的閱讀及使用電子產品習慣，每次不多於30分鐘、保持30至50厘米距離，亦要避免在黑暗環境內工作，適時讓眼睛休息。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴