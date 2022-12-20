【綠色聖誕】綠領駅xThermos推聖誕裸買活動　滿$80即送禮物共度綠色聖誕

▲ 首間香港製造主題裸買店「綠領駅」聯乘Thermos，推出聖誕愛心裸買優惠活動。（圖片由品牌提供）

環保團體「綠領行動」經營的首間香港製造主題裸買店「綠領駅」，於社區直接推動裸買文化，推廣「香港製造」的食材及產品，今個聖誕更首度聯乘人氣保溫品牌Thermos推出限定活動 — 聖誕愛心裸買優惠活動滿$80即送禮物，大家可以一同過綠色聖誕。

聖誕愛心裸買優惠活動

優惠日期: 即日起至12月29日

換領地點:

沙田THERMOS: 沙田中心 3 樓 22E 舖

沙田綠領駅: 沙田瀝源邨福海樓3樓S9號

▲ （圖片由品牌提供）

「綠領駅」售賣各式唐餅、粉麵、糧油等食物，到肥皂、洗頭水、洗潔精等清潔用品，裸買的定義是鼓勵客人購買食品及日用品時自備容器，減少浪費不必要的包裝物料，以達到環保目的。開設店舖目的是為了加強對大眾的環保教育，加強「走塑」的意識及社區共融。

店舖引入了老字號醬園的各款調味、粉麵、穀物等，另外有唐餅，雞仔餅、嚤囉酥、光酥餅等等，可按自己喜好配搭，或根據自己需要去決定購買多少份量。除了食物以外，亦有各式各樣本地小店製作的生活用品，如以天然材料及手工製作的清潔用品，亦有百潔布及毛巾，特別之處是丟棄時只需把布剪碎並埋在泥土內就可以慢慢被分解，貫徹環保理念。

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「綠領駅」由本地註冊慈善環保團體—綠領行動營運的裸買店。結合裸買及食物分享，於社區推動裸買文化，大力推廣「香港製造」食材及產品之餘，亦在黃昏向當區有需要人士派發由附近街市收集的蔬果，減少食物浪費。

綠領駅 Greeners Fusion

地點︰沙田瀝源邨福海樓3樓S9號

營業時間：星期一至日10am - 6pm（逢星期三休息）

查詢：3618 9958

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責任編緝：蕭雅文