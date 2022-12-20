【毒舌大狀】電影團隊齊撐Dee哥　現場演繹《毒舌神曲》ERROR讚口不絶

▲ （左起）王丹妮、吳煒倫、栢天男、何啟華、谷德昭、廖子妤。

《毒舌大狀》團隊，包括王丹妮、廖子妤、楊偲泳、栢天男、谷德昭及導演吳煒倫，昨晚（19/12）去到九龍灣展貿中心，為撐「毒舌師爺」Dee（何啟華）

聯同ERROR三位好兄弟肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）和保錡（吳保錡）一齊演出的《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》。

阿Dee在台上首次演繹《毒舌大狀》電影主題曲《毒舌神曲》，Dee說：「首歌會同偶像合唱，唔係全部我唱哂，不過宜家自己唱住先。」

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Dee唱《毒舌神曲》

同時，Dee在台上介紹《毒舌大狀》團隊及導演吳煒倫，說：「這位人兄廿年磨一劍，終於拍到自己導演的作品，知道這個劇本寫了兩年，好多謝你寫劇本的時候，已經鎖定這個角色畀我做，I love you，多謝你﹗付出一定有回報，你寫的作品觀眾會鍾意，《毒舌大狀》一定會大賣。」

Dee同時對電影公司監製表示謝意：「我知道你們是真心畀機會我、欣賞我，我會不負所托。」到來捧場的王丹妮、廖子妤、楊偲泳及栢天男，揮動着「毒舌師爺Dee世一」的燈牌為唱着《毒舌神曲》的Dee打氣，現場觀眾初次聽到Dee演繹新歌反應high爆。

團隊後台打氣

《毒舌大狀》團隊在開show前後都有到後台打氣，ERROR 4子在完騷後與《毒舌大狀》團隊共聚，Dee笑言：「對唔住，我唱錯了一隻字，哈哈！如果下次有solo我都想揀番這種tone，我好鍾意這種音樂。」在旁的保錡忍不住大讚：「首歌正到痴線﹗」

193郭嘉駿亦說出心底話：「我之前已聽過demo，真係好好聽。」同時Dee又對導演兼編劇吳煒倫表示：「香港寫劇本的精英少之又少，你係其中一個。」楊偲泳在大合照時不忘溫馨提示大家《毒舌大狀》於年三十（1月21日）正式公映。

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