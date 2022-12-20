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【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院婦產科設二線隔離病房　紓緩科內人手壓力

社會 13:19 2022/12/20

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瑪嘉烈醫院婦產科設二線隔離病房，紓緩科內人手壓力。（曾耀輝攝）

因應疫情發展，醫院更新應對新冠病毒的感染控制措施，醫院現時會按確診病人的臨床情況，安排在不同的病房接受隔離，其中包括經加裝合適感染控制設施的普通病房。

瑪嘉烈醫院婦產科部門運作經理梁佩嫺指出，現時婦科及產前兩個病房已將經改裝的側房作為「第二線隔離病房」，給病毒量達較低水平的確診病人進行隔離治療。特別之處是病房其中一張「第二線隔離病床」位於產房，讓符合條件的確診病人待產。

梁佩嫺認為，以往病人在傳染病中心（S座）隔離治療，在作產至分娩時我們需要分配人手到S座，「但依家新嘅措施之下，我哋唔駛再split team，可以集中人手喺番病房同產房，紓緩人手壓力。」她又指出，現在普通病房亦會接收確診病人，因此亦有提醒病房醫護人員需更為警覺，嚴格遵守既定的感染控制指引及佩戴合適的個人防護裝備。

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責任編輯：陳麗娜

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