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【星二代】 細仔1歲生日正面首曝光　眼仔睩睩激似爸爸羅子溢

育兒經 13:28 2022/12/20

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楊茜堯和羅子溢為1歲幼子Eden舉行生日會，仔仔精靈樣首曝光。

楊茜堯（前名：楊怡）與羅子溢（前名：羅仲謙）於2016年結婚，兩人兩年抱兩，2020年4月先誕下女兒小珍珠，翌年12月秘密產下幼子Eden，一家四口幸福快樂！自從榮升媽媽的楊茜堯，大減幕前工作，專心做全職媽媽，日前她與老公為Eden舉行1歲生日party，Eden正面首曝光，楊茜堯：「細佬b第一次正式同大家見面，多多指教！」

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楊茜堯和羅子溢昨日分別在instagram分享幼子Eden1歲生日，楊茜堯寫道： 「寶貝仔，生日快樂，時間真係快，你剛出世哪天好像就是昨天的事。」她更不認同兒女的生日，就是母親的受難日，

常說，兒女的生日，便是母親的受難日，但我不這樣認為，因為有了你們，爸爸媽媽的生活變得多姿多彩，從此不再平靜。

日前，羅氏一家為Eden舉行1歲生日會。(IG圖片)

從兩人分享的照片中，看到1歲的Eden眼仔睩睩，長了兩隻牙仔非常可愛，還激似爸爸羅子溢，當日的生日會以動物為主題，四處佈滿樹熊、熊貓、獅子、猴子、熊仔等的Q版公仔，就連生日蛋糕和cup cake都充斥動物元素。

楊茜堯祝福Eden，希望他可以健康活潑，永遠都開心，「1歲啦，爸爸媽媽和珍珠家姐祝福你，健康活潑，永遠都開心快樂！爸爸媽媽希望你快高長大，但又想時間走得慢些，雖然我們不能留住時間，但我們可以留住美麗的回憶，讓它變成永恆。」

她更在instagram hashtag #細佬b第一次正式同大家見面，多多指教 #多謝姨媽，為你精心準備的食物#my two sweethearts#陪伴，是最長情的告白#weloveyou。

而羅子溢也希望將來兒子可以高過爸爸、大隻過爸爸，

細佬B，生日快樂，話咁快你就1歲，爸爸媽媽家姐祝你身體健康，活潑可愛。繼續乖乖，食多多，瞓多多，將來高過爸爸，大隻過爸爸

羅子溢感謝太太，辛苦誕下兩孩，他在instagram hashtag #辛苦太太#細佬B第一次同大家見面#一年來一點一點成長#家姐細佬相處融洽爸媽開心#細佬你點解成日望住媽咪#爸爸喺依邊呀！

兩人甚好人緣，Eden 1歲生日，獲不少圈中人祝福，如；鍾嘉欣「太可愛了。 happy birthday handsome.beautiful family.」、周勵淇「生日快樂細佬，我哋快啲見面啦！」、余安安「生日快樂呀！開心健康！」而張繼聰、湯洛雯、陳敏之、陳自瑤、張達倫、黃長興，也有留言祝福Eden，當然唔少得好姊妹張美妮和姨媽楊卓娜對Eden的生日祝福啦！

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責任編輯︰王明芳

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