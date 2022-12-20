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【瘦身美食】豬膶是低脂美食熱量與雞胸相若　營養師黃凱詩：每周可吃8至10片

保健美顏 15:32 2022/12/20

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原來，豬膶是低脂美食，減肥戰友每周可吃8至10片。

無驚無險，Bonnie的減肥計劃已完成了一半。

這天，她突然問道︰「很想吃蝦餃叉燒包。」

我說︰「沒問題，有時候，減肥也要有限度地放鬆一下。況且，茶樓點心，一星期吃一次該問題不大。」

她說︰「但是，我們兩口子往茶樓，好像怪怪的。」

我建議︰「到點心餐廳便沒問題。」拐了兩個街口，餐廳就在前方，可是，門口被木板重重包圍，她大喊︰「原來上天不太想我去吃點心，怎麼會突然裝修。」

我很明白，這種感覺不太好受，於是想了一會，說道︰「帶你吃另一間好東西。」

她問︰「有好介紹？」

「深水埗耀東街的蘇記茶檔，是街邊風味茶水檔。」我說。

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她大喜︰「好像很吸引。」

「這個地方很面熟，是劇集的拍攝現場嗎？」她問。

我說︰「不太了解，但據聞，他們的豬肝比深水埗另一家還要美味十倍。」我們二話不說，柯打了一碗豬肝米和鮮牛肉通。她問︰「但是，減肥可以吃豬肝嗎？我一直以為很肥膩。」

我呷了一口我最愛的絲襪奶茶︰「那是一般人的錯覺吧！如果以100克比較，大眾公認為極低脂的雞胸，有2.6克脂肪，而豬肝也只有3.7克，絕對是低脂美食。大家以為它肥膩，只是因為它的膽固醇高，間中吃80克，約8至10片，不是問題啊！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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