【寵物情緣】做寵物移民看盡感人個案　動物託運先鋒Eric：人寵重逢最感動

▲ 1999年成立「Pet Movers」，是這個寵物移民市場的先鋒。

近年港人移民個案增加，人要離開，心愛的寵物自也要跟隨，因此令寵物移民的需求也增加。1999年成立「Pet Movers」，可說是這個寵物移民市場的先鋒，公司最初由母子檔以家庭式經營，業務漸漸擴充至海外，20多年除運送過各類型動物，亦見證過不少感動人的移民個案。

寵物移民在20年前絕非熱門的行業，緣何會獨具眼光開拓藍海市場，全因為有著愛護動物的心。老闆之一的劉宇霆（Eric）憶述：「因為媽媽很愛動物，曾在新界租地方養了十多隻流浪狗，少年時她讓我去學騎馬，看到很多外國人家庭有養貓狗，當他們要回國時，便四出問人如何運動送寵物等手續，媽媽幫忙找資料，發現原來都有許多人會查詢，覺得是一個市場，便成立了寵物移民公司。」

當時剛畢業的Eric，本身有份工程正職，同時又要夾Band，故只以兼職身份幫助母親，後來因生意增加，開始招聘員工，他亦投放更多時間去作管理，現時公司約有6位全職員工，及在澳門、內地及海外都有分公司。

▲ 自99年起投身寵物移民行業，Eric協助過不同大小動物的個案。（受訪者提供）

疫情令寵物機位難尋

近年坊間亦興起寵物旅遊，Eric解說對大部分國家來說，只要動物要入境，便需做齊有關的申請手續、打預防針以及所有清關程序，故對他們來說，辦移民跟旅遊是沒分別，兩者都會接辦。

然而，這幾年因移民數字增加，而航空公司受疫情影響，機位需求極緊張，Eric坦言客人就算肯付錢，都未必有機位。「疫情期間，運貨品和寵物成為航空公司其中一個主要收入，而寵物又需作額外的安排，故收費都一直提高，由以前每隻寵物幾千元，加到5、6萬，大型狗隻更要十多萬，年初疫情嚴峻時，有錢都沒有機位，故才興起用私人飛機，有些客人夾到人數便可帶寵物一同出發。」

在這段日子，Eric跟同事都會用盡方法幫客人找到寵物機位。「試過有客人在另一間公司已付了訂金，最終寵物Visa快到期都上不到機，我們便為對方四出找機位，最後可讓寵物以中轉機的方法成功去到目的地。」

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他亦指出，坊間對運送寵物有很多誤解，或謠傳有很多意外，事實不少航空公司及入境國家，對動物的安全都有很高要求。「譬如漢莎航空出名愛護動物，在到埗的機場設有照顧寵物的酒店，有專業隊去跟進，試過有次狗狗在起飛後流鼻血，他們都會停飛折返，我們要安排獸醫去處理，直至肯定安全才起飛，所以並非一定要坐私人飛機才穩陣。」

曾運送500頭格力犬

在20多年的運送寵物過程中，Eric有無數難忘的經驗。除了貓狗以外，亦運送過不少特殊品種。「我們試過為濕地公園運送鱷魚，安排過500隻瀕危品種烏龜到印度放生，運蜥蝪到歐洲的保育機構和動物園，金魚、青蛙都做過，只要是能出境的動物，我們都會作安排。」這些年自然也有過名人明星的客人，如曾為梁振英女兒梁齊昕寄送貓隻，又幫過安志杰夫婦把愛寵送到美國。

近年最感難忘的，自是2018年澳門賽狗場逸園結業後，他們先後運走過近500隻退役格力犬。Eric細說過程：「當時逸園方面都要想辦法處理這批格力犬，亦考慮運送至外國的保育機構或志願團體，後來澳門政府公開招標可以承辦的寵物移民公司，我們幸運地入選，亦有跟漁護署合作，成為首批用港珠澳大橋往返的公司，最終成功把幾百隻格力犬送到外國等待領養。」

▲ 早前為安志杰和Jessica C兩夫婦把寵物移送至美國。（受訪者提供）

看到人寵重逢最感動

此外，Eric亦從不同個案中，感受到主人對動物的大愛。「試過有位已移民英國的客人，再安排寵物離港，但在等侯機位期間，其寵物患了癌症，在上機前一刻已不幸離世，主人最後仍要求我們安排火化後把骨灰運去英國，因為無諭如何，他們都想跟愛寵一齊度過。」

Eric再分享另一個感人個案：「曾有一位公司高層，要在美國帶4隻大狗返回深圳居所，因為每隻狗都有40kg重，當年亦未有直航機回去，故運費不菲，幾乎要8萬元一隻，對方亦願意全數支付，而他亦十分愛錫動物，曾照顧很多流浪狗，經常會搞活動呼籲幫助動物，但最後不幸感染了狂犬病而過身，十分可惜。」

▲ 本身也是愛狗之人，（受訪者提供）

Eric有感這十幾年，人們對於愛護動物和衛生意識提高不少，亦視寵物如家人，無論去到哪裡，都不會輕易棄養，而每當他們看到主人和寵物重逢的一刻，那種幫助到別人的喜悅，便是工作上最大的滿足感。

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記者：陳家昌