【KO衰老】營養師揭6大皮膚殺手　分享8招逆轉肌齡心得

▲ 營養師揭「6大皮膚殺手」 分享8招逆轉肌膚年齡心得

愛美是女士們的天性，要保持青春，其實可以從日常飲食習慣入手。營養師吳映澄便分析指出皮膚老化原因，除了與基因遺傳相關之外，內在原因亦不可輕視，如陽光照射、飲食營養、壓力、熬夜、抽菸酗酒、地心引力等因素，當中紫外光更是最具傷害性。

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吳映澄營養師於Facebook「吳映澄｜營養師食驗室」表示，內在老化主要受到基因遺傳影響，即隨著時間的流逝所產生的自然生理變化，會導致皮膚細胞代謝速率下降；而外在老化則包含了各種外部因素，其中最危險的就是過度的紫外線曝曬，佔80%，另外包含吸煙嗜酒、精製糖量攝取、燒烤類、油炸類食物、睡眠不足都是速成老化原因。

想避免皮膚提早老化，8種秘訣大公開 :

攝取新鮮蔬果 : 新鮮蔬果富含維生素( A、E、C)、植化素、多酚類等成分，具有很強大的抗氧化能力；且足夠的維生素C可幫助膠原蛋白合成，並抑制膠原蛋白分解酶作用，避免已存在的膠原蛋白被傷害或破壞。

飲用充足水分 :補充足夠的水分，可幫助新陳代謝，將身體代謝的廢物排出體外，才不會累積在體內產生毒素而危害健康。

加強保濕防曬 :紫外線的曝曬是造成老化非常危險的因子；另外乾燥的皮膚是造成皺紋最主要的原因，因此加強皮膚的防曬保濕是非常有效減緩皮膚老化的方法。

良好充足睡眠 :長期熬夜、睡眠不足的人，容易導致皮膚代謝速度變慢，皮膚含水量降低，加速皮膚老化的現象。

降低精製糖量 :攝取過量的精製糖和甜食，會導致糖化终產物(AGEs)的積累，導致皮膚呈現蠟黃、氣色不佳的狀態。

避免高脂油炸 :飲食上應避免高脂飲食、少吃油炸品，可減少身體發炎和產生自由基的機會。

少吃燒烤食物 :長時間的高溫會使得油脂產生化學變化生成致癌物質，且容易積累糖化终產物(AGEs)，加速皮膚老化。

禁止吸煙嗜酒 :吸煙嗜酒體內會產生大量自由基，另抽菸也會加速糖化终產物(AGEs)的形成並增加在皮膚和組織中的沉積。

▲ 營養師吳映澄

文章獲營養師吳映澄授權轉載，原文【見此】。

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責任編輯：羅嘉欣