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【仔仔一堂】Carson Andrew再爆「火」花 　 Ray剖白曾為前度自殺

娛樂 16:05 2022/12/20

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

左Andrew同Carson感情有變！

由王賢誌（Vinci）監製及主持的 J2 綜藝真人騷節目《仔仔一堂》（Boyscation），將會播映終極一篇，星期五最後一集更會延長至一小時！

終極篇《仔仔》將進行大洗版，十名仔仔當中，被譽為「人氣王」的「嫰版王浩信」Louis上周五宣布因工作關係被逼中途落車，令仔仔們關係出現大洗牌。

「型男混合體」Andrew＋「187花美男」Carson，「Young 版尊龍」Ray＋「型男主廚」Kenny成為固定組合進行不同任務考察兩對仔仔默契及配合指數；留下來的「純愛莫少聰」Nelbon、「害羞台男」Kevin、及「柔情版香取慎吾」Howard，將與新加入的「金融界代表」Nathan及「化妝界白淨男」Felix進行任務。

至於「可愛兜風耳」HoHo及「陽光男孩」Juzco亦分別因為不同原因暫別節目。

【仔仔一堂】Carson被揭埋身另有「目的」　 Andrew即時黑面場面尷尬

Andrew同Carson因為一個大話，搞到由「糖黐豆」變咗「水溝油」。

Andrew與Carson變「水溝油」

昨晚（12月19日）一集焦點集中在兩大固定組合「AC」及「RK」身上；令人意外的是，一直在節目中火花十足的「AC」組，去到二人單獨進一步了解環節竟忽然由「糖黐豆」變成「水溝油」。

Andrew更因Carson講大話跟製作組否認曾私下約自己食飯大動肝火，Andrew認真謂：「呢個Reflect咗一個人嘅性格，下次希望佢Open啲同Honest啲。」

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Ray與Kenny關係有變？

至於「RK」組雖然因之前Ray「三心兩意」現暗湧，但當二人齊齊執行任務時，竟異常地合拍，身為「地獄廚神」的Ray，更自薦煮水煮魚向Kenny耍冧。

由於誠意滿分，成功與Kenny關係再進一步的Ray，更難得在節目中盡訴心中情，大談為何單身長達五、六年之久：「我五、六年前經歷咗事業失敗、分手、財務壓力，嗰時因為Ex嘅關係，我直頭自殺過。嗰刻我發現，如果愛一個人，首先要解決嘅問題係錢。所以我就想三十至四十歲期間，不斷去搵更加多嘅錢，去維繫更加持久嘅關係......對我嚟講再pick up一個relationship係需要比較大嘅勇氣。」

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新成員加入

今晚（20日）一集，新成員Nathan同Felix將分別與HoHo及Howard進行任務，兩個組合均有重大事件發生。

HN組因為HoHo出其不意「放飛機」，令到Nathan有幸與超靚仔排舞老師Catry有親密接觸及互動，二人大跳辣身舞，畫面精彩。

至於FH組，則因為一個共同「前度」，令到二人的溫馨野餐遛狗活動，畫面突變成「數臭前度大會」，二人更不斷產生共鳴，平時靜如止水的Howard將會一反常態雞啄唔斷，內容超花生。

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坦言面對負評

另一班仔仔自節目播出後，一直積極參與不同宣傳活動，日前「人氣王」Louis、Ray、Kenny以及Nelbon就齊齊接受J2官網準備嘅「Mean Comment」大挑戰，齊齊正面面對網民負評。

對於被指「天菜」，Louis急忙謙虛否認，並大數自己外觀兩大缺點：單眼皮及眉毛未夠濃密，可惜卻遭同枱仔仔即時反對，Ray更以「美容專家」身份否定Louis，令大感尷尬的Louis掩面喪笑，場面歡樂。

對於好友Juzco被指「八婆」，Louis更長篇大論為其「大平反」，內容窩心搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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