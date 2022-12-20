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【入稟追租】新港中心4舖停業涉欠租　I.T時裝旗下公司被入稟追逾2,485萬

社會 14:00 2022/12/20

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本地著名時裝品牌I.T.旗下品牌，於尖沙咀新港中心就4間店舖租賃多個舖位。被指拖欠租金等費用。（資料圖片）

本地著名時裝品牌I.T.旗下品牌，分別於尖沙咀新港中心就4間店舖租賃多個舖位，業主日前分別入稟指店舖自2022年2月始拖欠租金等費用，並於同年7月底結業，業主遂入稟追討租金等共逾2,485萬元，兼須付利息及訟費。

原告Silvercord Limited，4份入稟狀中，3份答辯人為Right Effort Limited(前稱Double Park Limited)，另1答辯人為I.T. Apparels Limited。

入稟狀指，雙方均於2018年7月簽訂租約3年，月租為10.2萬至38萬，並於2019至2021年分別延長租約，並減少部份租金。惟至2021年5及6月答辯人遲交租金，及至2022年2月始欠付租金，至同年7月28及29日均停止營業。

原告曾於同年10月透過律師去信答辯人，要求支付欠租不果，4店分別涉拖欠租金及服務費等逾595萬、320萬、1,179萬及390萬，共涉2,485萬元。原告要求答辯人支付有關款項，兼須支付利息及訟費。

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記者：林育慧

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