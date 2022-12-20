【靚太安樂窩】出關旅行必備旅遊法寶推介　99升特大旅行箱+間隔靈活旅行袋

▲ 即睇Victorinox 4大旅遊法寶介紹!

終於可以出關了，相信大家在出發去旅行前都會重新添置裝備。今集《靚太安樂窩》為你介紹Victorinox 4大旅遊法寶，齊集實用、輕身及美觀於一身，大家就可以瘋狂購物，盡情享受旅遊樂趣。

▲ Victorinox 4大旅遊法寶，分別為 Touring 2.0 Traveller 背囊(左一)、Spectra 3.0 可擴展式登機型旅行箱(左二)、Spectra 3.0 Trunk大型旅行箱(右二)及Touring 2.0 Travel 二合一旅行袋(右一)。（湛斯雅攝）

Spectra 3.0 Trunk大型旅行箱

▲ Spectra 3.0 Trunk大型旅行箱可以和Touring 2.0 Travel 二合一旅行袋一併使用。（湛斯雅攝）

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特大容量

這款8輪旅行箱收納容量高達99升，採用SORPLAS™高效能循環再造聚碳酸酯製造。當中外殼物料包含高達65% 的SORPLAS™及35%純聚碳酸酯，組件既耐用，又環保。

整潔放置物品

配備兩個可壓縮式收納四方袋、網布口袋、網狀X形固定帶，有助輕鬆分類及安全地存放物品。

滑動流暢 加倍耐用

拖拉把手的頂部和側面以柔軟陷入式把手緊貼外殼，使尺寸和包裝容量達至最大。而伸縮拉桿可鎖定三個不同的位置，配上Victorinox Stabilizing Technology (VST™) 技術，可將擺動幅度減少多達50%。拉桿伸縮位置隔層增加抗潑水功能，減低下雨時雨水沿拉桿和把手流入行李箱。

另外，雙圈安全拉鏈設計確保箱包拉鏈不易破損及打開。在重覆拉動破損部份時，亦可復修走位及破損的拉鏈，配搭防潮塗層，更持久耐用。

360°靈活性

用上60毫米Hinomoto雙滾輪，方便在旅行時走訪不同地形。配置耐磨性高的三菱LISTOF®靜音輪胎，大大減低滾動時發出的聲響。

安全保障

內置經Travel Sentry®認證的TSA密碼鎖，方便機場安檢人員在不損毀鎖具的情況下打開行李，並在完成檢查後重新上鎖。

Spectra 3.0 可擴展式全球通用登機型旅行箱

▲ Spectra 3.0 可擴展式全球通用登機型旅行箱。（湛斯雅攝）

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自由擴展空間

8輪可擴展式手提旅行箱內置自動擴展系統，在拉開擴展拉鍊時能夠自行擴展。登機型行李箱最多可擴展20%，而中型和大型托運行李箱最多可擴展40%。

無比耐用 抗菌衛生

外殼物料用 SORPLAS™ 高效能循環再造聚碳酸酯製造，而內裡物料採用SILVADUR™抗菌技術，有效抑制布料中的微生物生長及減少細菌引起氣味，以保護纖維及布料。

方便實用

前方可鎖式快速取物隔層附設分類隔，而內部隔板以拉鍊分隔。大家可因應需要而裝上或拆除，以整齊擺放筆記本型電腦、平板電腦及文件等物品。前開式隔層亦使用內置TSA(4槽)密碼鎖鎖上前後隔層的拉鍊，不用購買額外密碼鎖。

另外，內設實用工具，如身份識別槽、更換SIM卡的工具、USB接口（只限登機型旅行箱）及筆，出差工幹時就更方便稱心。

Touring 2.0 Travel 二合一旅行袋

▲ Touring 2.0 Travel 二合一旅行袋。（湛斯雅攝）

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三用中型旅行袋

除使用旅行箱外，不少人都會額外帶上手提旅行袋。只需取出磁力胸帶扣肩帶及可調節腰帶，就可以由旅行袋變成背囊。亦可將拉桿套套在行李箱的拉桿，就更便於攜帶。

設計實用

配有100%可拆式防潑水袋，同時附可調校式揹帶，既方便在參加戶外活動時放置貴重身品，亦適合不同身高人士使用。另設有可擴展存鞋間隔，適合存放鞋子﹑髒或濕的衣物，確保物件整潔。

Touring 2.0 Traveller 背囊

▲ Touring 2.0 Traveller 背囊。（湛斯雅攝）

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防水功能

可擴展式 17 吋手提電腦背囊由防潑水和耐磨面料製成，部份口袋使用塗層拉鏈，即使在狂風暴雨時使用都不用擔心物件會沾水。

舒適度高

帶墊的背板配上帶有磁力胸帶扣的肩帶，令使用時背部及肩膀舒適透氣。而可調節的腰帶可減輕肩膀壓力，分擔背包重量。

靈活多變設計

可擴展書本式打開系統採用風琴式開合設計，如同打開行李箱般，方便將物品存取在主隔間或其他位置內。儲物腰帶配備拉鏈口袋，方便存放小物品如耳塞和耳機等。

個人化用品

去旅行最怕在機場的行李輸送帶辨認不到自己的行李，或被人拿錯行李。大家在揀選產品時，可以選擇在瑞士軍刀刀殼上刻上自選信息、選擇你最愛的刀殼顏色並安裝在旅行箱上。

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責任編緝：張懿慧