【童樂居案】24歲前女職員否認襲擊男童　前院長首度出庭作供

▲ 童樂居前院崔惠英 （左）今出庭作供。（梁錦麟攝）

「童樂居」虐兒案至今已有34名前職員被起訴，24歲前女職員涉襲擊1歲男童，今（20日）於九龍城裁判法院否認1項虐兒罪，案件開審。童樂居前院長崔惠英首次於相關虐兒案出庭作供，代表律師引述檢討委員會的調查報告指，童樂居職員普遍粗魯，對幼兒都是缺乏關注。崔供稱指自己無權回應，又哽咽稱「如果同事咁對小朋友，我唔會係度做咁多年」。

被告劉露琪（24歲）報稱幼兒工作員，被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。控罪指，被告於2021年12月9日，在童樂居涉及故意襲擊、虐待或忽略1歲男童AJ。

社署高級社會工作主任黃國豪作供稱，男童AJ母親因濫藥未能照顧AJ，最終放棄權利，因此社署安排AJ居住於童樂居。

前童樂居院長崔惠英作供稱，她於2012年起擔任院長，2022年離職，曾是就事件成立的獨立檢討委員會的調查對象。崔指，未有印象收到有關職員弄傷小朋友的投訴，若有小朋友受傷則會啟動調查機制，包括翻看閉路電視片段。

崔又指，新入職職員會由資深職員教導約6個月，曾有新同事反映資深同事教導的做法並不適合，亦有資深同事反映新同事做事未如理想。

代表律師問及崔，新同事有否反映被資深同事要求以更粗魯方式對待小朋友。崔指，未有收到報告指，有新同事被要求要粗魯、粗暴、不斯文地對待小朋友。

代表律師又向崔指出，檢討委員會的調查報告指出，童樂居職員普遍粗魯，對幼兒都是缺乏關注。崔指，自己未有權回應，又哽咽稱「如果同事咁對小朋友，我唔會係度做咁多年」。

代表律師指出，報告稱管理層早已察覺情況，但認為是可以接受，崔不同意。代表律師引述報告指，童樂居內士氣低落，管理人員對虐兒行為，缺乏理解，認為非故意虐待便可接受。崔供稱，同事一直以來均愛錫小朋友，疫情下亦繼續服務，亦會用私人時間帶小朋友外出，難以就上述說話作出評價。

代表律師續指，新入職的被告知道若以溫暖、安慰手法對待兒童，會令其他兒童要求更多良好照顧方法。崔指，很多年前有同事曾這樣說，但已跟同事解釋說法並不正確。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟