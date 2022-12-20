【星二代】楊盼盼獨力撫養女兒港大畢業 未來女婿過大禮贈12字真言

▲ 恭喜盼盼姐嫁女。

「武打女星」楊盼盼與前夫分開後獨力養大女兒楊慈悦（Jessica），早前已經宣布明年女兒將會下嫁拍拖15年的男友尹國豪（Steve），並於尖沙咀Rosewood Hotel餐廳Asaya Kitchen舉行婚禮。兩家人日前按照中國人的傳統習俗過大禮，不過聘禮卻一反傳統有日本珍珠米、鹽、油、日本冬菇、抹茶蕎麥麵等等，而盼盼姐姐收過大禮後，向未來女婿Steve叮囑要好好愛錫她女兒。

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楊盼盼將過大禮儀式的片段上載到社交網，見Steve帶齊聘禮及禮金到女家，除了傳統過大禮的食品囍餅、唐餅，水果、冬菇外，最特別是日本米、鹽、油、蕎麥麵、抹茶等等，盼盼姐逐一拿出來與大家分享，她在片中說:「油，包羅萬有，珍珠米，我最鍾意食，豐衣足食，仲有雲耳，冬菇，樣樣都有，幾好！」

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而盼盼姐準備了湯丸和雞蛋，每碗有兩粒湯丸和兩隻雞蛋，她望住鏡頭甜笑說：「成雙成對，入面有紅豆、糖蓮子、蓮子、紅棗、龍眼、百合！」及後，盼盼姐拿著回禮利是開心地說：「我一生人第一次過大禮，好緊張呀！」

「多謝你接收我個女」

寶貝女兒即將出嫁，盼盼姐望住未來女婿Steve說：「多謝你，見到禮物有8盒，好有心，心係最難買，我個女交畀你喇，你要照顧我個女呀，好好哋愛護佢㗎，唔理將來點樣，兩個人共患難，一定要好，健康、快樂、幸福。」

而Steve細心聽住未來外母的說話，一邊點頭，盼盼姐將回禮利是交給Steve，盼盼姐開玩笑說：「唔好嫌我細呀！多謝你接收我個女呀！哈哈哈！」最後，盼盼姐食西餅時，她開心地說：「今日算係人生之中最美好嘅一日！」而盼盼姐又準備了紅菜頭湯及餃子，讓未來女婿試下其手勢。

女兒性格獨立

盼盼姐接受TOPick記者電話訪問時，對於要獨力撫養女兒長大成人坦言一點都不辛苦，因為Jessica性格獨立，任何事都不會令媽媽擔心，她聘請了工人照顧女兒的起居飲食，而她就在外賺錢養家，而女兒都相當生性，考上香港大學，就讀graphic design，畢業後成立自己的品牌及任時裝設計師。盼盼姐對於抱孫則一切隨緣，因養育小朋友是很大責任，只想女兒身體健康。

楊盼盼在1987年曾與一名會計師在美國結婚，最後兩人因性格不合離婚。2人婚後育有女兒Jessica。離婚後楊盼盼便獨力撫養女兒，而前夫其後亦與前演員及主持人鄧麗盈再婚。

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記者：陳麗薇