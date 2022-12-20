【防疫措施】一文看清5項社交距離措施更新　口罩令及疫苗通行證仍維持

▲ 醫務衞生局副局長李夏茵醫生。（馮漢柱攝）

醫務衞生局今（20日）午3時舉行記者會宣布進一步放寬社交距離措施，當中宴會240人的人數上限撤銷。醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏出席簡報會。

李夏茵指，社交距離措施更新，最快周四、即冬至（22日）起，撤銷食肆酒吧酒館的人數上限，宴會240人的人數上限撤銷，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會、本地遊參加者毋須再快速測試，主題樂園及戲院亦撤銷入場人數上限。公眾娛樂處所、互外活動的戶外範圍、麻雀天九耍樂場所、體育處所戶外範圍都可飲食，正與文化體育及旅遊局商討放寬本地遊的參與人數，但口罩令及疫苗通行證維持。

李夏茵表示，口罩是最有效預防病毒的方法，因此今次放寬未有納入口罩令。確診宗數持續破萬，被問到當局放寬的標準是甚麼時，李稱政府的大方向是復常，整個團隊都希望尋找的空間進行復常，在適當的時間放寬社交距離措施。當局觀察到疫情已漸緩及進入平台期，大部分高風險的市民是長者及幼童，因此醫管局因應新冠疫情及冬季流感已準備好對策。

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記者：陳麗娜