【初生嬰猝死】天氣寒冷憂未滿月BB受寒 父母與BB同床睡覺釀成悲劇

▲ 醫生警告，爸媽不要與bb同床睡覺。

最近寒冷天氣警報生效，市民都採取相應保暖措施。台灣一對父母為了保護未滿一個月大的男嬰不被冷風侵襲，將他放在床中一起睡覺，豈料最終發生悲劇，令人嘆惜。

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綜合台灣媒體報道，此起悲劇發生在高雄。根據高雄市消防局轉述，昨日早上7時多接獲報案將一名停止心跳的初生男嬰兒緊急送院。高雄前兩晚的氣溫跌至約11、12度，據報案中的父母疑似擔心男嬰著涼，於是把他放在他們的床中一起睡。男嬰疑似在睡覺的過程被父母壓傷導致沒有呼吸。

當局將男嬰送院搶救後仍告不治，反魂乏術。醫院把事件通報警方，現在此案正進行調查以辨明起因及後續的相關責任。

關於嬰兒與父母同睡這個做法，美國兒科學院2016年發表了有關的資訊。當中顯示父母和嬰兒同床睡會加大意外傷害的風險。尤其當父母在熟睡期間無意識的把全身的重量都壓在嬰兒身上，嬰兒是沒有任何的反抗或自救能力。所以，建議應該讓嬰兒同室不同床或者可在父母床上放嬰兒籃。

此外，想知道更多為嬰兒保暖的方法，可以按進內文查閱6招新手爸媽必學替嬰兒保暖法。

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責任編輯︰王明芳