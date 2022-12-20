【放寬防疫】本周四起取消餐飲處所及宴會人數限制　進入酒吧毋須快測【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

近日本地確診數字仍徘徊每天逾萬宗水平，不過行政長官李家超今日（20日）出席行政會議前預告，港府將進一步放寬社交距離措施；下午醫務衞生局副局長李夏茵聯同衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏將會出席疫情記者會。

由本周四起將會再度放寬社交距離，包括進入酒吧、夜總會及出席宴會毋須再快速測試；取消餐飲處所、表列處所及宴會人數限制；公眾娛樂處所、互外活動的戶外範圍、麻雀天九耍樂場所、體育處所戶外範圍都可飲食，但口罩令及限聚令仍然維持。

傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周平均每日有約1.5萬宗確診個案，較再上周輕微上升12%；過去一周平均每日有853輸入個案，較再上周輕微上升18%，佔整體個案5.7%，情況一直平穩；過去一周有226宗死亡個案；在污水監測水平仍偏高；而即時有效繁殖率為1.18，較高峰時有回落。

歐家榮指，本地感染、院舍個案仍然處於高水平，逾4成院舍個案屬二次感染，但整體疫情未有上升跡象。

被問到會否跟隨內地不再公布無徵狀感染數字，歐家榮表示，每日公布數字都有分開有徵狀及無徵狀數字，日後會參考各地公布數字的做法。

醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，新冠留院病人繼續有上升，由3,700多人，升至逾4,100人留醫，每日由720多人入院升至780人，留院病人中有2成屬安老院舍院友，又預計聖誕長假期入院人數會增加。

醫務衞生局副局長李夏茵宣布，由本周四起將會再度放寬社交距離，包括進入酒吧、夜總會及出席宴會毋須再快速測試；取消餐飲處所、表列處所及宴會人數限制；公眾娛樂處所、互外活動的戶外範圍、麻雀天九耍樂場所、體育處所戶外範圍都可飲食；又會討論放寬本地遊人數，但口罩令及限聚令仍然維持。

被問到為何選擇這時候放寬，當局仍認為疫情水平處於高水平，放寬會否給予錯誤訊息。李夏茵回應指，政府方針一直都是有序放寬，復常的方針不會改變，只是復常的速度有多快，政府一直在尋找復常的空間，在適當的時候放寬。

李夏茵指，目前上升趨勢漸緩，疫情進入了平台期，最大風險的群組仍是一老一幼，當局相信目前仍有空間放寬，但有一些措施就未有放寬，包括口罩令及疫苗通行證，因為口罩仍是成本效益最高的方法，口罩令會在復常最後階段放寬。

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記者：李榮忠