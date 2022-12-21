【古生物研究】中大研究比較化石及現代鳥類足部特徵　發現小盜龍生活方式與鷹相似

▲ 小盜龍屬是白堊期早期鳥類的近親，生活於現今為中國東北部的地區。牠們被認為擁有與現代猛禽相似的生活方式。（圖片提供： Pittman et al. 2022）

香港中文大學及國際古生物學家組成的研究團隊，通過比較化石及現代鳥類的足部特徵，發現小盜龍是白堊紀鳥類的飛行近親，其生活方式與現代的鷹相似。研究結果已於著名國際科學期刊《自然通訊》發表。

研究團隊指出，通過檢視趾墊和腳上鱗片的形狀、腳上鉸鏈關節的特徵，及爪子的形狀和大小，可了解鳥類的抓取能力、奔跑能力及進食方法。研究團隊應用鐳射螢光成像技術（Laser-Stimulated Fluorescence，簡稱LSF），檢視1,000多件古代鳥類及其近親的化石，找到少量軟組織比較完整的樣本，得以重構牠們的生活方式。

團隊發現，侏羅紀時期的第一批飛禽，例如近鳥龍屬及始祖鳥屬，都擁有比較適合在地面生活的特徵。至白堊紀早期，鳥類變得更適應空中的生活模式，出現了像孔子鳥屬等通才物種（generalist）及Fortunguavis等有攀爬能力的專才物種（specialist）。團隊又發現，一種名為小盜龍屬的馳龍科恐龍，有與鷹很相似的特徵，在古代鳥類中十分罕見，說明古時有部分非鳥類但具飛行能力的鳥類近親，在生態圈中發揮著與現代猛禽相似的功能。

中大生命科學學院助理教授、論文第一作者文嘉棋說，是次研究完善關於古代鳥類及其飛行近親生活方式的知識，以及牠們的這種生活方式如何隨著時間的推移而改變。新英格蘭大學及論文的共同作者Phil R Bell補充指，以往對古代鳥類的生態和生物意義所知甚少，今次透過LSF技術分析牠們腳上的鱗片及趾墊軟組織，了解更多。

▲ 小盜龍屬腳部的LSF圖像。(圖片提供： Pittman et al. 2022)

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責任編輯：黃悅晴