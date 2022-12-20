【捐血救人】紅十字會血庫僅餘3日存量　即日起捐血送聖誕限定摺疊杯

▲ 中心指，血庫存量已下降至極低水平，僅餘3日存量。 （香港紅十字會輸血服務中心Facebook）

香港紅十字會輸血服務中心今日（20日）表示，連日天氣寒冷，導致血液收集量嚴重不足，而公立醫院服務等需求極為殷切，對血液需求不斷上升，目前中心血庫存量已下降至極低水平，僅餘3日存量。中心呼籲市民盡快捐血，即日起至30日期間在捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「聖誕限定摺疊杯」。

紅十字會輸血服務中心指，聖誕及元旦假期期間，大部分捐血站照常服務，市民可致電捐血站、透過捐血者網上系統或使用手機應用程式HK Blood預約捐血。



另外，中心宣布，由明日（21日）起解除對變種克雅二氏症（俗稱「瘋牛症」）潛在風險之相關暫緩捐血指引，接納於1980年至一1996年間、曾於英國居住累積3個月或以上，以及於1980年至2001年間曾於法國或愛爾蘭居住累積5年或以上的人士捐血，亦即以後所有曾於上述國家居住之人士均可捐血。中心呼籲過往因有關指引被暫緩捐血的人士前來捐血，加入救人行列。

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責任編輯：黃悅晴