【無牌按摩院】蔡展鵬曾光顧按摩院案　3男女經營無牌按摩院罪成罰款

▲ 第3被告張明芳被裁定罪名不成立。（曾耀輝攝）

時任國安處處長蔡展鵬，疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（20日）在東區裁判法院裁決。裁判官指，相信2名放蛇警曾被推銷共5次性服務，惟亦接納蔡展鵬指4至5次光顧時均未聞技師可提供性服務，證據不足以證明場所是完全或主要用作賣淫，裁定按摩院只是偶爾作為賣淫場所，故4項管理或經營賣淫場所罪均不成立，僅2項經營無牌按摩院罪成立。2罪成女被告被判罰8,000元，男被告則判罰2萬元，餘下女被告則脫罪。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。

控罪指，被告於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址分別管理、經營賣淫場所以及沒有有效牌照的按摩院。

裁判官溫紹明裁決時指，2名放蛇警員的證供清晰直接，盤問下沒有動搖，接納他們的證供，即2人在半年間共5次放蛇均被推銷性服務。裁判官亦指蔡展鵬的證供清晰直接，控方大多不挑戰其證供，接納蔡光顧了4至5次均沒有技師稱可提供性服務。

裁判官續指，2名放蛇警員曾在按摩院的1號及2號房被技師提議接受性服務，但按摩院有多間房間，不能肯定所有或大部分房間均有提供性服務。控方未能證明在關鍵時候按摩院是否只是完全或主要用作賣淫場所，亦不能證實按摩院有向所有客人提供性服務，抑或會挑選客人，裁定按摩院只是偶爾作為賣淫場所，所有被告面對的4項管理或經營賣淫場所罪均不成立。

裁判官亦提及，按摩院的Telegram頻道曾發布性服務價目表，顯然代表場所有提供並推銷性服務。惟因為發訊者沒有上庭作供，這些訊息只屬傳聞證供。

至於男被告及女被告李亦晴和元秋香面對的2項經營無牌按摩院罪，裁判官指女被告曾招待喬裝警，並推薦技師予警員，某程度上有份管理按摩院，裁定2人罪成。而按摩院的電費單是以男被告名義登記及繳交，男被告曾以按摩院董事身分申請「防疫抗疫基金」，共獲批7.5萬元津貼，若男被告非業務擁有人，則不會作出申請及接受資助，亦裁定其罪成。

裁判官考慮到2名女被告只屬員工，男被告作為業務擁有人角色更重要，分別判女被告罰款8,000元，男被告判罰2萬元。

控方案情指，偵緝警員郭建燊在Telegram得悉按摩院Viet Spa疑涉色情活動，其後喬裝顧客調查。郭在場內被女被告及其他女子推銷手淫、「波推」等服務，價格介乎500至800元。另一喬裝警林晟亦指被女被告推銷相同性服務。辯方質疑，林是Viet Spa的熟客，故很清楚Spa的事情。林在行動的角色為後備警員，因為1名比林更高和年長的警員未能成功收集Viet Spa的犯罪證據，所以林便捏造放蛇，林一律否認。

現任警務處人事及訓練處長蔡展鵬在辯方傳召下作供。蔡稱自2020年中起累計到訪按摩院約4至5次，每次逗留約1小時。掃黃行動當日蔡被發現與1名年輕女子同處按摩院的7號房內。

蔡指每次到訪均沒有人向他提議性服務，亦否認曾接受任何性服務，包括磨擦性器官服務。蔡亦稱是以私人身份到訪Viet Spa，與公職無關，對掃黃行動並不知情，也沒有控制權，無法確認Viet Spa有否持牌。

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記者：陳曉欣