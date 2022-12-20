【無牌按摩院】蔡展鵬曾光顧按摩院案　4男女經營無牌按摩院罪成管理賣淫場所罪脫

▲ 第3被告張明芳被裁定罪名不成立。（曾耀輝攝）

時任國安處處長蔡展鵬，疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（20日）在東區裁判法院裁決。裁判官裁定2項經營無牌按摩院罪成立，4項管理或經營賣淫場所罪則不成立。2女1男被告罪成，1名女被告脫罪。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。



控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

控方案情指，偵緝警員郭建燊在Telegram得悉按摩院Viet Spa疑涉色情活動，其後喬裝顧客調查。郭在場內被女被告及其他女子推銷手淫、「波推」和等服務，價格介乎500至800元。另一喬裝警林晟亦指被女被告推銷相同性服務。

辯方質疑，林是Viet Spa的熟客，故很清楚Spa的事情。林在行動的角色為後備警員，因為1名比林更高和年長的警員未能成功收集Viet Spa的犯罪證據，所以林便捏造放蛇，林一律否認。

現任警務處人事及訓練處長蔡展鵬在辯方傳召下作供。蔡稱自2020年中起累計到訪按摩院約4至5次，每次逗留約1小時。掃黃行動當日蔡被發現與1名年輕女子同處房內。

蔡指每次到訪均沒有人向他提議性服務，亦否認曾接受任何性服務，包括磨擦性器官服務。蔡亦指在Viet Spa場內外也沒看見可提供性服務的暗示，亦不相信場內會提供性服務。

蔡續稱是以私人身份到訪Viet Spa，與公職無關，對掃黃行動並不知情，也沒有控制權。蔡亦指無法確認Viet Spa有否持牌，對場所的觀察限於個人判斷，其觀察限於公眾區域和曾到過的房間。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣