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【職業特工隊7】湯告魯斯飛車1萬3000次　高空跳傘答謝影迷支持《壯志凌雲2》　

娛樂 15:58 2022/12/20

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靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）一向搏到盡，今年已60歲的他仍然零偷懶，明年上映他的招牌作最新一集《職業特工隊：死亡清算 上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），片方公開湯告魯斯挑戰超高難度特技場面的幕後花絮影片，當中他跳降傘及飛車，簡直玩命。

一向拍動作片要求真實感不愛特技的湯告魯斯，一向親身上陣演高難度特技動作場面，在今次最新公開的9分鐘幕後片段內可見，無花無假，湯告魯斯沒有替身及電腦特技下，跳降傘500次及飛車1萬3000次！

湯告魯斯搏命答謝影迷

此外，湯告魯斯監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》截至昨日為止，全球票房累收14.8億美元（約115億港元），成2022年最賣座電影冠軍。

目前在南非開工的他，為答謝影迷支持，昨日在YouTube上載長約1分半鐘短片，他先在直升機向影迷致謝稱：「大家好，我們正在南非拍攝《職業特工隊7》，為了趕及在2022年結束前跟你們講聲多謝，所以拍了這段影片。」

說罷，邀請同在機上、新一集《職業特工隊》導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）一起跳傘，不過導演笑着拒絕，阿湯接住稱：「一如以往，感謝給予我們娛樂大家的機會，這是畢生最大榮幸。現在是時候開工了，祝大家身體健康，假期愉快，稍後在戲院再見。」

之後，他即從直升機跳下去，在半空飛翔，十分有型。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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