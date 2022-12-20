【大塞車】吐露港出九龍封兩線逾4小時　車龍排到大埔鐵路碼頭

▲ （網上圖片）

因水管緊急維修，吐露港公路出九龍目前大塞車，車龍由馬場對出，延伸至科學園對出，部分巴士服務也受影響。

運輸署稱，吐露港公路近沙田馬場的快線及中線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時在吐露港公路(往九龍方向)的車龍龍尾已到吐露港公路近香港科學園。

九巴發言人稱，受吐露港公路往沙田方向近馬場緊急水務工程影響，九巴來往大埔及北區至市區的巴士路線班次或會有所延誤。

晚上7時52分，運輸署指因水管緊急維修，吐露港公路(往九龍方向)近沙田馬場的快線及中線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時在吐露港公路(往九龍方向)交通擠塞，車龍龍尾已到吐露港公路近大埔鐵路碼頭。

運輸署提醒，駕駛人士沿吐露港公路往九龍方向的車輛可改經大老山公路前往獅子山隧道、尖山隧道或大埔公路；及沿吐露港公路及科學園路往沙田的車輛可改經大老山公路及大涌橋路。

另外，市民也請留意巴士服務會受影響。前往九龍或沙田一帶的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰、李榮忠