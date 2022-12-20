【甲溝炎】李元元腳甲生入肉甩皮　搵上海師傅修甲痛到標眼淚鼻涕

▲ 4歲半李元元腳甲生入肉、甩皮，出現甲溝炎的症狀。

4歲半的最萌星二代李元元（Lucy）近日「慘慘豬」，繼上星期病了，今星期身體又出毛病，Lucy腳趾甲生入肉出現甲溝炎，爸爸帶她到上海師傅修甲，修甲時，Lucy似是痛到「眼淚鼻涕飛晒出嚟」，而不少網民為Lucy大感心痛，亦分享類似的經驗，並指出不建議找上海師傅處理。

藝人李璨琛與太太梁志瑩育有4歲半的李元元（Lucy），早前Lu媽宣布喜訊懷有第2胎，Lucy即將成為家姐。陀B中的Lu媽在社交平台沒有減少更新Lucy的消息，本月初，見Lucy生病一臉憔悴，「病了變咗嗲嗲豬」，另表示已做了快測，過了數天，見Lucy精神轉好，似乎沒有大礙。

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腳趾生倒甲紅腫甩皮

可是，昨天（19日）Lucy身體再有小毛病，媽媽在IG發帖，「星期一送隻天殘腳俾大家」，帖文附有Lucy的腳仔照片，可見她的腳甲剪得很貼，腳趾公旁紅腫，出現甩皮。Lu媽在Hashtag表示Lucy生倒甲，並找了上海師傅處理修甲。

四歲幾人仔生倒甲，要去搵上海師傅修甲，甲肉已經黐埋咗一齊，老母唔在場，老豆話當時修甲情況好惡劣下，眼淚鼻涕飛晒出嚟。

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網民為Lucy大感心痛

網民見到Lucy的腳甲出問題都大感心痛，問及鞋的尺碼是否適合等，有家長級網民分享女兒從小至現時13歲都出現有關問題，會找美甲師處理，另有網民兒子看足診療師處理好，教他剪腳甲不要剪太入，亦提及甲邊要用指甲挫輕輕磨。

此外，有網民不建議Lucy找老師傅處理腳甲，包括擔心師傅的工具多細菌反易引起發炎，又認為做法不長遠，「上海師傅會剪到好乾淨，結果每個月都要搵佢，治標唔治本」。

出現甲溝炎症狀

據悉天氣乾燥，甲邊乾燥容易生倒刺，如果亂拔或可致甲溝炎，雖然未知Lucy生倒甲是否跟天氣有關，但她出現了甲溝炎症狀，而此情況屬常見。TOPick曾訪問皮膚科專科醫生陳厚毅，他指出甲溝炎頗為常見，屬指甲與皮膚之間的位置發炎，一般情況會腫脹，間中甩皮，嚴重者會紅腫熱痛，甚至有膿頭出現。萬一患上甲溝炎，陳醫生指出可塗上抗生素藥膏，急性患者可服食抗生素藥；慢性患者日常可多塗潤膚膏，減少接觸水。想預防甲溝炎，陳醫生表示剪指甲時以圓形為最好，如剪成方形甲，旁邊兩側或易造成倒生甲。同時，剪完甲應使用指甲銼磨一磨指甲邊，令指甲邊緣順滑。

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責任編輯︰王明芳