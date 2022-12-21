【學校動態】中華基督教青年會小學「觸動知城」活動　讓幼童愛上運動鍛煉心智

▲ 中華基督教青年會小學特意籌辦名為「觸動知城」的活動。

疫情下衛生意識高漲，家長對小朋友說得最多的便是「不准掂、不准摸」。眼前是避免染疫優先，但可能未有考慮到小朋友成長欠缺觸感的學習，會產生怎樣的後遺症。

一項「幼兒觸感調查」訪問2至5歲幼兒的家長，結果顯示近7成受訪家長擔憂幼兒缺乏觸摸窒礙成長，且觀察到幼兒的性格及心理、語言發展、人際溝通技巧以至學習能力均受不同程度的影響；部分家長更坦言子女變得孤僻、膽小和害羞，做任何事都不能真正放鬆體驗。

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我認識的一位校長意識到兩年多疫情以來，小朋友對很多物件也沒有觸感的認知。另一方面由於半天上課的情況持續，學生沒有很多機會於學校自行籌辦活動，因此不能發揮他們溝通或領導能力。

這間學校便特意籌辦名為「觸動知城」的活動，目的是透過不同的運動，例如劍擊及桌球等，希望重新訓練學生對不同物件的觸感。透過使用不同的運動器材，例如手握劍擊的劍、羽毛球拍、桌球棍、乒乓球拍等等，接觸不同的觸感及使用方法，繼而掌握技術的運用。此外，也透過運動鍛練學生的專注力及面對逆境的能力。這所學校便是中華基督教青年會小學。

校長程志祥指，疫情時代的小朋友比一般小朋友欠缺觸感，需要多花時間才能體驗不同運動帶來的樂趣及愛上運動。一旦小朋友愛上運動，便可從中鍛煉心智，成為一位勇於接受挑戰﹑堅毅的人。

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疫情總有過去的一天，但小朋友失落的時間卻永遠無法追回。學校幫學生先追學術成績固然重要（家長們應該認同是優先的），但我更認同程校長「先要改變小朋友的心態」的理念。人生中有不少學習的機會，又何愁追趕一時三刻的學業成績呢？重要的是小朋友敢於擁抱挑戰，擁有堅毅的性格。

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