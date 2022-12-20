【青年發展】青年發展藍圖今出爐　重推「港人首置」項目

▲ 今日公布的《青年發展藍圖》，預告會再度推出「港人首度置業」項目。（林宇翔攝）

民政及青年事務局今日公布《青年發展藍圖》，預告會再度推出「港人首度置業」項目，並增加青年宿舍宿位，以照顧居住需要︰亦會設立青年專員，統籌及推動青年工作。

民青局局長麥美娟今日在西九文化區藝術公園自由空間細盒，主持記者會，並公布首個版本的《青年發展藍圖》。藍圖分為四個篇章，分別是「探索篇」、「希望篇」、「自強篇」及「建設篇」。

▲ 麥美娟今日主持記者會，公布首個版本的《青年發展藍圖》。（林宇翔攝）

藍圖表明，為照顧青年居住需要，預告會再度推出「港人首次置業」項目，並增加青年宿舍宿位。

藍圖同時強調，會協助青年融入國家發展大局，計劃增加在「八大中心」相關領域的實習、就業和創業機會；亦會支持多元事業發展，提升青年就業能力，支持他們持續進修，並鼓勵創新創業。

另外，政府將動用約1億元，加強青年人生涯規劃，培養正向思維，加強學校、商界及非政府機構合作，引導青年認識不同專業等。藍圖亦會推動境外交流實習計劃，包括推行大灣區青年就業計劃，增加「青年內地及海外實習計劃」名額，目標在2024年，每年受惠人數不少於4800人。

另外，當局表明會加強青年參與公共事務，強化主人翁意識，擴大「青年委員自薦計劃」，亦會設立以青年人為本的手機應用程式，一站式發放多元青年發展項目資訊，並由民青局及義務工作發展局合辦的「香港義工獎」設立青年組別獎項，以鼓勵青年人投身義務工作。

藍圖亦包括設立青年專員一職，以統籌並聯繫各界，共同推動青年工作，以及製作青年儀表板，以掌握青年人脈搏。

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責任編輯：關景騰