【錯誤姿勢】常翹腳恐殺精　解構4大害處或可致血壓上升

不少人想放鬆時都會不自覺翹腳，但這一習慣原來存在不小危害，甚至會損害男性精子質量，增加不孕風險。

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台灣身心科專科醫師賴建翰在「Hello醫師」專頁發佈文章，指出翹腳對人體的危害。他表示，正確的坐姿應是雙腳平放地面，但很多人久坐後就會想翹腳，感覺比較放鬆。然而，翹腳是一種錯誤的舒服姿勢，養成習慣會導致腰痠背痛。

醫師解釋，人在翹腳的時候，上半身通常會呈現斜倚狀，讓身體的重心移到後面，會讓骨盆傾斜。長時間翹腳，除了可能會造成下背疼痛，甚至還可能造成脊椎側彎（Scoliosis）等症狀。同時，翹腳和彎腰駝背一樣，會讓人放鬆背脊。但若搭配鬆軟、沒有支撐的椅子或沙發，脊椎將會代替肌肉承受壓力，久而久之便會產生骨刺和坐骨神經痛（Sciatica）等相關疾病。

翹腳或減少精子量

醫師引述康乃爾醫學中心（Cornell Medical Center）男性生殖醫學主任馬克戈德斯坦（Marc Goldstein）説法：

產生精子的最佳溫度在32~33°C之間，只要超過這個區間，便可能減少精子產量。然而，只要翹腳20分鐘，溫度便會提升至36~37°C。

雖然精子大約需要77天才會完全成熟，但如果每天翹腳數小時，外加吸烟等會影響精子質量的行為，就會增加不孕機會。醫師提醒，偶爾翹腳才不會對精子的庫存量造成太大危害。

高血壓患者不宜翹腳

另外，醫師根據《臨床護理期刊》（Journal of Clinical Nursing）的研究指出，人在以膝蓋交疊的方式翹腳時，血液的收縮壓（Systolic）和舒張壓（Diastolic）會分別上升8和10毫米汞柱（mmHg）。

來自《高血壓期刊》(Journal of Hypertension)的研究也提出，以一隻腳的腳踝跨於另一隻腳的膝蓋這一翹腳方式，也會導致血壓微幅上升。因此，高血壓患者最好避免翹腳，以免加劇高血壓（Hypertension）症狀。

懷孕婦女翹腳易脚腫抽筋

懷孕婦女因子宮隨著胎兒的成長逐漸擴大，使身體重心前移，坐著時也會傾向於選擇更加舒服的翹腳姿勢。雖然姿勢不會對胎兒造成任何影響，卻有可能增加孕婦腳踝腫大或小腿抽筋的機率。醫師解釋，這是因為翹腳等於1隻腳承受原本需要2隻腳承受的重量。建議孕婦可以兩條腿交替翹腳，減少只由1隻腳承受過多壓力。

翹腳未必造成靜脈曲張

在翹腳危害中，反倒很多人以為會導致靜脈曲張，但醫師指出，目前沒有研究可以證明翹腳與靜脈曲張有所關連。但可以確定「久坐」和「久站」都有可能影響靜脈中的瓣膜控制血液往正確方向流動，令部分血液積聚在血管內，造成靜脈曲張。因此無論翹腳與否，想要避免靜脈曲張，更該注意減少久站和久坐，以及有時間就多運動。

內容獲「Hello醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛