【大灣區】政府宣布港車北上明年內實行 即睇申請限制及驗車要求
社會 16:36 2022/12/20
廣東省政府公布「港珠澳大橋（大橋）港車北上不設配額計劃」（「港車北上」計劃）最新進展，廣東省政府正在會同香港政府，按照國務院批覆要求商定「港車北上」政策的實施安排細節，並將根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取計劃於2023年首季公布詳細安排，並於年內實施。
|港車北上計劃便覽
|計劃內容
|
|落實時間
|
|申請人資格
|
|車輛資格
|
|司機資格
|
|逗留時間
|
|保險要求
|
|車輛查驗
|
|申請程序和手續
|
|粵港跨境私家車常規配額
|
運輸及物流局發言人表示，衷心感謝中央及廣東省政府對「港車北上」計劃的大力支持。國務院已在上月對外公布「港車北上」計劃下香港私家車的海關免擔保政策，加上這次廣東省政府的公布，象徵「港車北上」計劃已邁向落地階段。
發言人強調，「港車北上」計劃需因應疫情而計劃於2023年實施，準備工作已大致完成。特區政府與廣東省政府及內地相關部門已敲定實施「港車北上」計劃的基本安排，當中包括申請人、車輛及司機資格、逗留時間、保險要求、車輛查驗及申請程序和手續等。
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：陳梓蔚