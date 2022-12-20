【大灣區】政府宣布港車北上明年內實行　即睇申請限制及驗車要求

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廣東省政府公布「港珠澳大橋（大橋）港車北上不設配額計劃」（「港車北上」計劃）最新進展，廣東省政府正在會同香港政府，按照國務院批覆要求商定「港車北上」政策的實施安排細節，並將根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取計劃於2023年首季公布詳細安排，並於年內實施。

港車北上計劃便覽 計劃內容 允許合資格的香港私家車可在無須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省

便利香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊 落實時間 兩地政府正爭取計劃於2023年首季公布詳細安排，並於年內實施。 申請人資格 申請人須為持有有效香港居民身份證及回鄉證的香港居民

須為申請私家車的登記車主。 車輛資格 非營運私家車

8座位（包括司機）或以下

車長不超過6米

須領有兩地相關車輛牌證（包括過境車輛封閉道路通行許可證和車輛牌照）。 司機資格 每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機駕駛往來香港與廣東省

指定司機須持有有效回鄉證，或外國護照及有效簽證，或其他國際旅行證件及有效簽證等有效出入境證件

須領有香港及內地的 私家車駕駛執照/駕駛證 逗留時間 申請人車輛每次入境內地後，可連續停留不超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天 保險要求 申請人須符合兩地的保險法規，包括為其私家車購買內地「機動車交通事故責任強制保險」 車輛查驗 申請人車輛須前往中國檢驗有限公司接受查驗。有關車輛無須另行前往內地進行車輛查驗。 申請程序和手續 有待敲定 粵港跨境私家車常規配額 「港車北上」計劃不影響現時粵港跨境私家車常規配額制度，兩套制度將會雙軌並行。

運輸及物流局發言人表示，衷心感謝中央及廣東省政府對「港車北上」計劃的大力支持。國務院已在上月對外公布「港車北上」計劃下香港私家車的海關免擔保政策，加上這次廣東省政府的公布，象徵「港車北上」計劃已邁向落地階段。

發言人強調，「港車北上」計劃需因應疫情而計劃於2023年實施，準備工作已大致完成。特區政府與廣東省政府及內地相關部門已敲定實施「港車北上」計劃的基本安排，當中包括申請人、車輛及司機資格、逗留時間、保險要求、車輛查驗及申請程序和手續等。

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記者：陳梓蔚