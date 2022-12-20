【類鼻疽】理大分析深水埗類鼻疽屬吸入性感染　伯克氏菌可在颱風後空氣中存活

▲ 理大分析深水埗類鼻疽屬吸入性感染，伯克氏菌可在颱風後空氣中存活。（資料圖片）

本港今年至今累計有43宗類鼻疽個案，其中深水埗區早前出現多宗個案。理大團隊發現類鼻疽伯克氏菌可在颱風後的空氣中存活，估計深水埗區類鼻疽的傳播途徑屬吸入性感染。理大團隊又在深水埗區內泥土樣本，發現一種全新的菌株，懷疑由於區內植被減少加上大量降雨，加速細菌向地表移動並散播，相信類鼻疽菌集中在石硤尾區一帶。

團隊經環境調查發現，香港類鼻疽感染有明顯的季節性 ，颱風和暴雨後較常出現類鼻疽感染個案。今年自8月起深水埗區錄得27宗類鼻疽個案，理大聯同港大醫學院今年8月至10月在深水埗區採集了20個空氣和泥土樣本，分析類鼻疽在本地西九龍區的擴散情况，並於8月15日即風暴木蘭襲港後第5日，在白田邨地盤附近的一個空氣樣本，培植出類鼻疽伯克氏菌，證實在颱風後空氣中會帶有存活的類鼻疽伯克氏菌。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，團隊將相關空氣樣本的伯克氏菌與染病個案基因作對比，發現白田及深水埗的確診個案是由一種首次在香港發現的全新菌株「ST-1996」引起。這種菌株最早在2016年一名深水埗區患者已出現，但當時白田邨重建地盤仍未動工，所以團隊認為地盤並非爆發源頭。

經過臨床證據及分子流行病學分析，蕭傑恒估計深水埗區類鼻疽的傳播途徑屬吸入性感染，再加上患者大部分有肺炎，屬吸入性感染病徵，所以團隊認為是空氣傳播，但不能確定是否唯一導致爆發的傳播途徑，暫時亦未能確定源頭。

研究又發現，由2016年至2022年，深水埗及石硤尾一帶的植被持續減少，消失了逾16萬平方米植被。蕭傑恒指，類鼻疽這種細菌會移動，遇上強降雨加速類鼻疽桿菌由深層泥土轉移到地表，而且在颱風期間被強風進一步吹散，便有機會造成空氣傳播。

類鼻疽這種細菌是會移動，原本在深層泥土中，當遇上大雨浸濕泥土，會好像一條「私家路」般，從底層自由游到表層，若表層泥土鬆散，遇到颱風或大季候風，很容易予泥土氣溶膠化，隨著強風擴散，導致空氣傳播。

團隊預計，明年的類鼻疽個案會增加，提醒居住地方接近山坡的市民，颱風之後數天，窗户應保持緊閉。又建議政府加強市區綠化並為感染肺炎病人額外進行類鼻疽檢測，相信可以阻止個案持續增加。

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記者：李榮忠