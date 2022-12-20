【一家團聚】朋友吃火鍋認錯人意外助重逢　雙胞胎兄弟失散41年互傳裸照相認

▲ 四川一對雙胞胎兄弟失散41年，因為友人一次吃火鍋認錯人，意外助兩兄弟重逢。

人生的緣份很奇妙，內地四川一名男子在餐廳吃火鍋時，誤認一名男子為其友人，竟在陰錯陽差下為友人尋回失散41年的雙胞胎兄弟，並與親生媽媽及其他兄弟姊妹相認，成為一時佳話。

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事件發生於2013年，經傳媒報道後一度成為網民熱話，如今事隔多年，近期再被網民翻出回帶，再度讓網民驚嘆緣份的巧妙。綜合內地傳媒報道，四川內江一名黃姓男子某夜與太太、一眾朋友到內江中區一間火鍋店聚餐，卻突然看見熟悉的臉，以為是自己的朋友曾勇，於是上前打招呼。

可是黃先生喊了許多次後，對方依然毫無反應，黃先生上前與對方攀談，方知自己認錯人，原來這名「曾先生」姓劉，名叫永剛，與他素未謀面，他只是下班後與同事前來晚飯。黃先生出於好奇心，詢問了對方的生日日期。

▲ 雙胞胎尋回生母黃女士。（微博圖片）

之後，黃先生向真正的曾勇分享這段奇遇，強調兩人無論髮型、體態，以至五官都神似，他才會認錯人。曾勇聞言後不禁起疑，因其養父母曾說過，自己有位雙胞胎哥哥，只是兩人從未見過面；而另一邊廂，被認錯的劉永剛內心也受到衝擊。

我的父母告訴過我，我是被抱養來的雙胞胎。

互傳裸照確認對方身分

曾勇於是再向黃先生查詢劉永剛的出生日期，答案讓他嚇了一跳，他竟然與自己同年同月同日生，心情相當激動，曾勇拜託黃先生致電對方，他想親自確認兩人的關係。通電後，兩人交談了一段時間，並互相傳送赤裸上身的照片，發現兩人幾乎長得99％相似，於是再約飯局核對身分。

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經過了晚上的通話，2人還發送了赤裸上身的照片給彼此，在家人不可思議的目光下，終於確認了雙胞胎的身分，隨後立刻相約見面。結果雙胞胎一見面即相擁而泣，兩人傾訴了彼此一路走來的經歷，漸漸釐清事實真相，由於親生父母太貧困，無法承受重擔，於是將兩人送出去，因此曾勇和劉永剛都是被養父母湊大，也對親生父母有埋怨。

兄弟結伴返鄉尋回生母

之後兩人結伴前往自己的出生地，位在四川省資中縣馬鞍鄉的黃覺村，終於尋獲已屆74歲的生母，並遺憾得悉父親早於10多年前去世。母親黃秀仙表示，她一共經歷了3段婚姻，這對雙胞胎是她與第二任丈夫劉先生所出，在家中分別排行第四、第五，但當時家貧負擔太重，只能將兩兄弟送養，她也為此崩潰痛哭，從此鬱鬱寡歡，沒想到今時今日，她竟然可以與兩個仔重逢。

事件當時獲得廣泛報道，有記者問到黃秀仙有沒有做DNA鑑定，黃秀仙揭起劉永剛的右臂衫袖，指著一塊青色的胎記，並斷言︰「不用了，他們就是我的親生孩子，從弟弟的胎記我就可以判斷得出來。」

哥哥曾勇也認為，沒有必要再做親子鑒定，十分確信劉永剛就是他的親弟。其後劉永剛把母親接到內江同住，並無微不至地照顧，曾勇也經常從成都前來探望，一盡孝道。

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責任編輯︰王明芳