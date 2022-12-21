【創業追夢】大學生創業回收木材再造　支持環保兼助基層家庭

▲ DOSHA Woodcraft的創辦人之一Oliver Kan，利用回收木材升級再造成一系列商品及傢俬。（黃建輝攝）

香港的環保業發展緩慢，不過自從回收站遍布各區，也有更多人願意盡一分力去做。5位設計系大學生早在3年前已看到回收木材的可能性，在學期間創立了DOSHA Woodcraft，將廢棄木材升級再造，更製成傢俬幫助低收入人士，賦予環保更深層意義。

每日500噸廢棄木材

回收廢物並升級再造不算新事，但要做到大規模兼奉行社會責任，卻不是容易做到。本地初創DOSHA Woodcraft，由5位於香港高等教育科技學院（THEi）修讀產品設計出身的大學生創辦，原本朝環保方向出發，後來更試行義務工作，協助有需要人士，熱誠及助人的心值得敬佩。

其中一位創辦人Oliver稱，首次接觸廢棄木材是因為做功課，要利用木材及藤設計一張椅子，她笑說因為貧窮，就到了隔壁的工廠大廈借用一些廢棄卡板木，做出來的成果也不錯，於是她們認為回收木材也有可取之處。機緣巧合下學校設立了初創基金，她們利用這個構思去參加，結果贏得冠軍，就在2019年成立了DOSHA。

Oliver說：「香港每日有多達500至700噸廢棄木材，在山竹襲港當年更高至1,100噸，而這些木材的下場就是直入堆填區，實在很浪費。我們剛開始一年都是在工廠大廈進行回收，後來跟香港貨運公司合作，將只用過一次的卡板木及木條送過來，其實這些木材很新淨完好，同時亦與酒商合作，回收紅酒箱。我們每個月回收一噸半木材，拯救了大約160棵樹。」

▲ 製作簡單的小飾物，需用夾將木板固定。（黃建輝攝）

處理工序繁多

處理木材並製成產品涉及很多工序，Oliver回收已消毒過的卡板木後，將之拆細分割後，還要使用刨木機，將表面的污迹刨走，然後再因應產品的需要切割成更細部分。在電腦畫好產品設計圖後，進行計算如大小、尺寸等，就能將木材製作成產品，完成後還要打磨及上保護油。做第一件需時兩三個月，熟習後平均兩至三日就能起貨。

DOSHA為了保持質素，堅持用實木製作，也不考慮成本較平的蔗渣板。「我們不會賣參差的東西，蔗渣板不襟用，潮濕天氣下很容易發霉，而且亦難以回收，想完成品做得好而美觀幾乎沒有可能。」

新手變專業木工

作為行外人，Oliver與拍檔由大學生搖身一變成木工，也是一大挑戰。「當初覺得拆木板最困難，要逐塊逐塊拆，還要將每口釘撬出來，很花時間及勞力。現在則覺得用機器如枱鋸很恐怖，我們都是由零開始，自己摸索如何使用。」

踏上初創之路必會碰釘，Oliver記得有一次在完全沒有準備下參加市集，結果要在一個月內埋頭趕工，將一件件貨品製作出來，她笑說「喊住繼續做」，每天也做到凌晨才歸家。另外儲存也是一個大問題，如果想增加回收量，就需要更大地方，不過她們的工場只有700多呎，每次只能儲存一板木材，因此要盡快處理好，才能回收下一板。

▲ Oliver及拍檔都是摸着石頭過河，自行學習如何去做。（被訪者提供圖片）

5人最初的想法都是做傢俬，不過考慮到現實中存放空間不足，因此轉型做小型飾物為主。不過他們發現，沒有太多人知道產品是回收木製成，很難解釋DOSHA的理念，後來就舉行更多工作坊，到中小學、非牟利機構及私人公司等推廣環保木概念。他們亦參加了很多創業比賽，後來更衍生了為基層家庭設計家具的項目。

手造傢俬送劏房戶

Oliver說緣起是在學時期的一個活動：「導師建議我們參與一個劏房的項目，每個人要為一戶設計傢俬。我們去拜訪住戶，了解他們的需要，度尺並進行設計。後來發現訂造傢俬的成本每件高達5位數字，劏房戶怎能負擔得起？我們最後為每戶設計了4件手造傢俬，包括睡床、枱、椅及櫃，並免費送出去。」

劏房的面積很小，對傢俬有特定要求，例如一定要夠細，而且最好是組合式及設收納空間，可摺式也能騰出更多位置。「市面上的雞翼枱通常太大，劏房戶未必適合。小朋友做功課沒有空間，很多時要在床上做，其實對他們發育不好，因此我們就設計出更細的雞翼枱，尺寸一定要計得很精準，否則就會放不下，甚至連搬入去也成問題。而且劏房戶不能鑽牆及鑽洞，在安全考量上也增加了難度。」

推廣環保及助人

項目最後成功且極富意義，他們希望將之推廣下去。「不想只得我們落手做，所以跟非牟利機構合作，邀請年輕人到我們的工場，一起製作劏房戶傢俬，以工作坊形式宣傳。除了可讓他們試試當木工的趣味，亦能推動環保意識，同時亦幫助到別人。其實香港的樓愈來愈細，可能將來這些精緻的傢俬一般家庭也適合。」

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回收木材成本其實不算高，DOSHA能以親民價錢讓大眾接觸回收木及木工。她們現正與不同機構合作，希望嘗試接收地板木，並擴展業務。今次她們與東港城合作，在商場開設期間限定店，售賣她們的產品，並舉行多場「朽木重生工作坊」及考察團，帶大眾了解回收廢木的過程，甚至體驗部分工序。

今年DOSHA沒有資助，要開始自負盈虧，而且5人團隊中亦有兩人離開了，Oliver也有信心可以營運下去，並繼續進行劏房項目，讓更多弱勢社群都能從中受惠。

東港城聯乘DOSHA期間限定店

東港城的「HOHOHO！Amazing Christory Museum！」活動，設期間限定店售賣以回收廢木製成的精品，作為聖誕禮物最好不過。場內還有芬蘭家喻戶曉的小精靈Tonttu首度來港，東港城搖身一變成北歐氣息的聖誕博物館，有6米高Tonttu聖誕樹、3米高聖誕薑餅人寶寶打卡位，不容錯過。

記者：張頌婷