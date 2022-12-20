【青年發展藍圖】青協：期望當局正視青年價值觀轉變問題　陳祖恒倡設立應用科學大學

▲ 青協期望，當局能正視青年價值觀轉變問題。（曾耀輝攝）

《青年發展藍圖》今日出爐，香港青年協會及多名立法會議員對《藍圖》表示歡迎，但青協期望，當局能正視青年價值觀轉變問題，而紡織及製衣界議員陳祖恒更建議，設立一所應用科學大學。

青協對藍圖表示歡迎，總幹事何永昌表示，「青年儀表版」展現政府願意聚焦青年參與社區，但他關注，如何善用相關數據，作出到位的服務支援，讓青年重拾積極正向人生，並且進一步鼓勵青年持續關心社區發展和需要。

何永昌期望，當局能正視青年的價值觀轉變問題，特別就青年的精神健康及正向發展、社會參以及青年多元事業發展及創業方面，提供多元選擇和出路。

▲ 《青年發展藍圖》今日出爐。（林宇翔攝）

民建聯選委界立法會議員林琳表示，藍圖有助加強統籌和協調青年政策，解決現時青年工作割裂、分散於不同政策局的問題。她又形容，新設立的青年儀表板是創新舉措，更有效地滙聚青年的想法和意見，以進一步檢視青年發展政策之進度和成效。

同為民建聯的議員顏汶羽希望，政府能將相關儀表板的重數據納入成為「青年影響評估機制」中的重要指標。對於「青年宿舍計劃」項目，他建議把青年宿舍作為房屋階梯的組成部分，並交由房屋局管理，成為一種恆常的房屋政策。

至於藍圖設立以青年人為本的手機應用程式，顏汶羽指，該程式作用不應局限聽取意見及發放信息，他提倡建構一個「青年人才建設服務平台」，為青年提供各類培訓和活動體驗的機會。

選委界議員陳沛良相信，藍圖中提出製作「青年儀表板」及手機應用程式，是政府善用科技，踏出聆聽青年聲音的第一步。他又認為，「青年專員」是一個好的嘗試，地區作為青年人和各個持份者觀點交流的最前綫，可以發揮更為積極進取的作用。

陳祖恒期望，《青年發展藍圖》在具體執行上，與即將公布的《創科發展藍圖》緊密結合和相輔相成，讓創科與青年發展兩者並駕齊驅，協助青年人牢牢握緊創科所帶來的機遇。他又建議，政府設立一所政府資助的應用科學大學，並探討如何更好地支援IVE等學士以外的職專課程，為青年提供更多元升學途徑，並滿足未來產業發展的人才需求。

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責任編輯：關景騰