【消費物價】11月通脹1.7%與10月升幅相同　政府料短期內通脹溫和

▲ 11月通脹1.7%與10月升幅相同，政府料短期內通脹溫和。（馮漢柱攝）

政府統計處今日（20日）公布11月份的消費物價指數，按年上升1.8%，與10月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，11月份的基本通脹率按年升幅為1.7%，亦與10月份的相應升幅相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至11月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，與截至10月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.3%）、衣履（上升5.2%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.7%）、交通（上升1.6%）、雜項服務（上升1.6%）和雜項物品（上升0.4%）。

另一方面，綜合消費物價指數在11月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.6%）和住屋（下跌0.1%）。

政府發言人表示，11月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅仍然相對較快，能源相關項目和衣履價格繼續明顯上升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。政府會繼續留意情況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜