【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬

▲ 丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名。

無線節目《東張西望》昨晚（19日）報道一宗關於內地婦哭訴房署機制欠靈活，致患癌丈夫病逝仍無法在公屋加名的事件，一度引發網民熱議。事件中的主角梁太，於節目中指8年前與丈夫於內地認識，在2018年結婚，丈夫之前一直租住劏房，直到去年因患上腦癌，被房署以體恤安置形式特快編配了一間公屋。期間，梁太除了中港兩邊走，既照顧丈夫，又要到房署為加名一事奔波，惟直到丈夫病逝，其加名申請多次被駁回，署方其後更向她表示要將公屋收回。

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我作為佢唯一合法妻子，我長時間咁樣照顧佢，申請公屋都好艱難，嗰吓話我冇身份證，而家我有身份證喇！佢在生時你唔畀我加名，我唔知係咩原因囉！

婚前已育有一女的梁太，指與丈夫於2014年內地相遇，丈夫不但毫不介意，更愛屋及烏，對其女兒視如己出，4年後雙方更決定共諧連理。惟好景不常，丈夫於去年10月發現腦部有腫瘤，梁太只好持雙程証來港照顧丈夫。由於丈夫進行開腦手術後，身體出現後遺症，無法再如常行走及工作，於是經社工安排下，他們以體恤安置形式，於今年6月搬入長沙灣邨公屋。

惜禍不單行，梁生的腦腫瘤於今年11月初證實復發，梁太指由於當時丈夫病情已十分嚴重，無法再離開病床，於是自己於11月16日獲批香港身分證後，2天後她便獨自拿著有丈夫手印的授權書及醫生證明信，到房署處理加名事宜，但房署職員卻以醫生證明信上寫梁生由11月8日開始，精神情況不太好為由，拒絕其申請。署方其後更建議，叫梁生親臨處理，令她狠批署方完全不近人情。

我先生個陣已經戴住個嘢（插喉），我話呢件事我做唔出，要佢出院我做唔到！佢（房署職員）話咁冇辦法，要佢（梁生）本人嚟！我話求你可唔可以過嚟醫院，酌情處理，佢（房署職員）都話做唔到！

由於病情惡化很快，梁生最終未有接受任何治療，便於同月25日與世詳辭。由於公屋戶籍只有丈夫的名字，擔心被房署收回單位的梁太，於節目尾聲時，聲淚俱下表示公屋有不少老公生前點滴的種種回憶，故十分希望保留公屋，亦非常憂心署方最終會將單位收回，令已於國內取消戶籍的她及小女兒流離失所。

《東張西望》其後曾聯絡房署，署方僅回覆指，由於梁太不符合申請加名要求，故未能同意其申請，又指如有需要，可轉介梁太入住臨時收容中心。

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節目播放後，於網上隨即引發熱議，不過，網民卻似乎對事主遭遇並不賣帳，罕有地一面倒批評女方，質疑她有何理由認為自己有資格於公屋加名，批評她「有乜資格攞公屋」、「全程強調公屋公屋，完全睇唔到佢有幾愛佢老公」、「如果咁都比佢拎到間公屋，真係對香港人不公」、又指「香港人，自己申請咗好多年都未必有得上樓」...

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責任編輯：羅嘉欣