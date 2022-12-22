【TOPick好物試用】多功能濾水機all in one！一機3大功能守護健康泉源

見字飲水！但要隨時飲用到乾淨安全的淨水也不容易，例如飲用前需經消毒過濾，又或者煲水後需時放涼至常溫。其中Toshiba RO座檯式飲水機帶來一機多用功能，充分解決過濾、即熱及溫度調節需要，守護用家健康泉源。即日至2022年12月30日立即參加 http://bit.ly/3jljdP9 的「TOPick好物試用」遊戲，便有機會贏取Toshiba RO座檯式飲水機免費試用，隨時在家居體驗飲用潔淨水！

▲ Toshiba RO座檯式飲水機帶來一機多用功能，充分解決過濾、即熱及溫度調節需要，守護用家健康泉源。

創新RO逆向滲透系統 5重過濾階段

近年大家愈來愈注重食水飲用的潔淨與安全，以確保全家身體健康。有見及此，Toshiba RO座檯式飲水機以創新RO逆向渗透淨水系統，配合5合1複合濾芯為大眾的健康把關，其集5個過濾階段於一身，有效去除0.0001微米的有害物質及99.99%污染物*，包括細菌、重金屬、農藥、餘氯等，以提供安全淨水。5合1複合濾芯的壽命最長更可達12個月，全年過濾出潔淨、可安全飲用的水源。

▲ 近年大家愈來愈注重食水飲用的潔淨與安全，以確保全家身體健康。

▲ Toshiba RO座檯式飲水機以創新RO逆向渗透淨水系統，配合5合1複合濾芯為大眾的健康把關。

▲ 5合1複合濾芯的壽命最長更可達12個月。

分離式水箱區 一站式過濾抑菌

除了過濾的裝置尤其重要，過濾的程序及步驟亦會影響到濾水的潔淨度。Toshiba RO座檯式飲水機的分離式水箱區便重點區間原水及污水，使被分離的有害物質排放至污水箱作分離，以獲得更高質、潔淨的飲用水。另外水箱採用拆卸式設計，只需輕鬆注入清水就能進行過濾，簡單方便。經過五重過濾後的淨水會儲存於淨水箱，並通過內置的UVC燈幫助抑制細菌滋生，雙重潔淨防線加倍確保飲用水乾淨衛生。一般開啟水機電源後，UVC指示燈便會亮起，即表示正進行UV消毒抑菌。

▲ 分離式水箱區重點區間原水及污水。

▲ 水箱採用拆卸式設計，只需輕鬆注入清水就能進行過濾，簡單方便。

▲ 內置的UVC燈幫助抑制細菌滋生。

3秒加熱技術 6種水溫沖調飲品

外型主打日式設計的Toshiba RO座檯式飲水機機身小巧，備有白色及碳灰色兩種，加上座檯式設計方便融入家居中的廚房、客廳等，為家居調飾及節省空間。另外面對香港時凍時熱、變幻莫測的天氣，麻雀雖小的Toshiba RO座檯式飲水機在功能上亦五臟俱全。無論當下想飲用室溫水還是熱水，飲水機提供一共6種水溫選擇，配以3秒加熱技術，一按定量鍵輸出200ml、不同溫度的熱水，有助調配各式飲料，例如咖啡、奶茶、熱牛奶等，減省等待的時間。而飲用水只會在有需要時才進行加熱，而無需額外耗用能源，大大為用家環保慳電。

▲ 飲水機提供一共6種水溫選擇。

▲ 另配以3秒加熱技術。

▲ 一按定量鍵輸出200ml、不同溫度的熱水以沖配不同飲品。

「TOPick好物試用」問答遊戲 贏取Toshiba RO座檯式飲水機免費試用

一機多用的Toshiba RO座檯式飲水機能夠為住家用水帶來全面過濾、不同溫度的安全淨水。如果有興趣為家居添置一部濾水機，照顧全家健康，不妨參加「TOPick好物試用」遊戲，由即日至2022年12月30日或之前只需登入 http://bit.ly/3jljdP9 登記成為「TOPick好物試用專員」，並遞交2張家居照（放置飲水機的位置，如廚房、客廳等），並以50字分享你認為東芝RO座檯式飲水機吸引你的地方，就有機會贏取免費試用機會，隨時在家居體驗飲用潔淨水！

TOPick將揀選「TOPick好物試用專員」參與試用，試用後無需交回禮品。得獎者需遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得（約100字），內容將刊登於TOPick網站內。

▲ 登入 http://bit.ly/3jljdP9 回答簡單問題，就有機會贏取Toshiba RO座檯式飲水機免費試用機會。

*由國際認證機構SGS在實驗室條件下測得。

（特約）