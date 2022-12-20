【校長專欄】港媽教訓小一兒寫揮春字體不端　的士司機外公車上貼孫仔作品鼓勵

▲ 父母很多時以自己標準去衡量子女，忘了從另一角度去欣賞。

教育局繼2021年9月推出「幼稚園家長教育課程架構」後，於本年12月推出「小學家長教育課程架構」，鼓勵學校因應校情及家長需要，在設計家長教育活動的時候，參考課程架構的主要核心範疇內容。

我們都希望子女能夠有良好的品德行為，正常的學校及社交生活，健康快樂地成長，但家長們往往會因為緊張焦慮而忽略了自己的身心健康。家長教育課程架構中第三個範疇「促進家長身心健康」就提供了很多有關親職壓力及情緒管理的實用策略，讓家長們可以得到支援。

記得數年前我們學校參加了一項名為「家校同行‧快樂孩子約章」計劃，計劃提出了十項父母需要注意及實踐的重點，讓孩子們能夠享受快樂的童年，而父母亦能在培育孩子的過程得到樂趣。當中首要的是「快樂父母」，因為「有快樂父母才有快樂孩子，有快樂孩子才有快樂將來」。

不管你的子女多大，你總會有不同的憂慮︰健康、學業、交友……但我們往往就因為過分擔憂而影響親子關係，甚至自己的健康。其實家長們可以嘗試放開自己，凡事往好處想，也多給自己時間和空間，讓身心得到休息，壓力也能夠得到紓緩。

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有時家長們覺得孩子做得不好的一件事，但換個角色和身份，感受會大大不同。數月前我乘計程車，看見車廂裡有一張寫著「身體健康」的揮春，字體東倒西歪，粗幼不均，但司機伯伯仍貼在車廂當眼處。我問司機伯伯︰「這揮春相信是你孫兒寫給你的了，是嗎？」司機先生回答說︰「是呀，我的孫兒讀小一，老師教他寫揮春送給長輩，回家後我的女兒竟然教訓孩子，說他字體不端正，墨色不均勻。看見孩子想哭，我立刻稱讚他好有心，更請他把揮春送給我。後來孩子看見我把揮春貼在車廂裏，開心到不得了。唉！要孩子字體端正，可以有很多教導的方法，小朋友開開心心地把揮春帶回家，女兒不但不欣賞，還責罵他，大家都弄得不開心，何苦呢？」

聽了司機先生這番話，我有很深的感受。父母對子女都有期望，但很多時都會以自己的標準去衡量子女的表現，卻忘記了從另一個角度去欣賞他，肯定他，磨擦增加，又何來快樂呢？

希望學校都能善用「小學家長教育課程架構」，為家長們提供適切的支援，也希望各位家長都能以喜樂的心培育孩子。

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