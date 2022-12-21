【第二人生】自小「做廳長」工作後租樓搬出　港女與父母關係改善︰有返人生

▲ 港女搬出去自住，形容是開展第二人生。

香港地少人多， 2021年統計出人均居住面積只有172呎。近日有港女在網上出貼發文，分享自小在家「做廳長」沒有私人空間，長大後有經濟能力可以搬出去住，終於一嚐自由的空氣，更直言好像「展開咗第二人生」，引起網友熱烈討論。

該女網友以「一年前搬出嚟住，展開咗第二人生」為題發文，她指雖然自己是家中的獨女，但因為家中房間有限，由細到大也是「做廳長」，長大後也只是加一塊布簾做阻隔。

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港女表示，自己自小做廳長，令她一直欠缺私人空間，她在廳中做什麼、說什麼也會被父母知道， 父母也會隨時隨地和她說話。樓主說，雖然父母非常愛錫她，但始終生活模式不同，他們並沒有「尊重別人私人空間」的概念，對於這樣的生活感到好困擾，

完全冇空間做自己嘢畀自己靜吓，每日都過得好痛苦，每日都好想快啲搬出嚟。

直到一年前，港女終於做了一個「解脫」的決定，便是和男朋友出去租樓住。港女和男朋友都是大學畢業，每人月入約4萬。他們物色了一個兩房單位約400呎，「始終都想有多啲空間，一間做睡房一間做書房，覺得咁樣會住得舒服啲」。每月的租金為1.5萬港元，連同生活的雜項開支及食飯錢等等，每人每月支出約1萬元。樓主坦言洗費大了令儲錢的速度慢了，但她卻換取了自由帶來的快樂。

此外，樓主更開心表示她與父母的關係比以前更為緊密。她認為，「如果你要返工嘅話就算一齊住都好，其實相處時間都唔多」。搬走後更少了磨擦的機會，而且他們會相約定期一起吃飯，反而多了溝通談話的機會。樓主更鼓勵網友可以爭取自己想要的生活，

為咗屋企人而放棄自己應有嘅生活質素，咁係咪要等佢哋百年歸老，先可以有返自己嘅人生呢？

此貼有近4,000個LIKE，有表示羨慕樓主，也有人留言「恭喜樓主」。但也有人指出和男朋友住也會有相處的問題，樓主便對此回應，

我好好彩搵到個好夾嘅伴侶，我哋嘅生活習慣同埋衛生要求都好似，所以一齊住咗一年都冇乜磨擦同冇鬧過一次交。

而且她也十分堅定的表示如果將來分手了，也會選擇一個人租樓住。

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責任編輯︰王明芳