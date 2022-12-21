  • 20°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第二人生】自小「做廳長」工作後租樓搬出　港女與父母關係改善︰有返人生

育兒經 13:42 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

港女搬出去自住，形容是開展第二人生。

香港地少人多， 2021年統計出人均居住面積只有172呎。近日有港女在網上出貼發文，分享自小在家「做廳長」沒有私人空間，長大後有經濟能力可以搬出去住，終於一嚐自由的空氣，更直言好像「展開咗第二人生」，引起網友熱烈討論。

該女網友以「一年前搬出嚟住，展開咗第二人生」為題發文，她指雖然自己是家中的獨女，但因為家中房間有限，由細到大也是「做廳長」，長大後也只是加一塊布簾做阻隔。

最新影片推介︰

港女表示，自己自小做廳長，令她一直欠缺私人空間，她在廳中做什麼、說什麼也會被父母知道， 父母也會隨時隨地和她說話。樓主說，雖然父母非常愛錫她，但始終生活模式不同，他們並沒有「尊重別人私人空間」的概念，對於這樣的生活感到好困擾，

完全冇空間做自己嘢畀自己靜吓，每日都過得好痛苦，每日都好想快啲搬出嚟。

直到一年前，港女終於做了一個「解脫」的決定，便是和男朋友出去租樓住。港女和男朋友都是大學畢業，每人月入約4萬。他們物色了一個兩房單位約400呎，「始終都想有多啲空間，一間做睡房一間做書房，覺得咁樣會住得舒服啲」。每月的租金為1.5萬港元，連同生活的雜項開支及食飯錢等等，每人每月支出約1萬元。樓主坦言洗費大了令儲錢的速度慢了，但她卻換取了自由帶來的快樂。

此外，樓主更開心表示她與父母的關係比以前更為緊密。她認為，「如果你要返工嘅話就算一齊住都好，其實相處時間都唔多」。搬走後更少了磨擦的機會，而且他們會相約定期一起吃飯，反而多了溝通談話的機會。樓主更鼓勵網友可以爭取自己想要的生活，

為咗屋企人而放棄自己應有嘅生活質素，咁係咪要等佢哋百年歸老，先可以有返自己嘅人生呢？

此貼有近4,000個LIKE，有表示羨慕樓主，也有人留言「恭喜樓主」。但也有人指出和男朋友住也會有相處的問題，樓主便對此回應，

我好好彩搵到個好夾嘅伴侶，我哋嘅生活習慣同埋衛生要求都好似，所以一齊住咗一年都冇乜磨擦同冇鬧過一次交。

而且她也十分堅定的表示如果將來分手了，也會選擇一個人租樓住。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【上車夢碎】批父母理財不當錯失買樓時機　港男憂兩老退休成噩夢︰一個養三代
13:43 2022/12/09
【上車夢碎】批父母理財不當錯失買樓時機　港男憂兩老退休成噩夢︰一個養三代
【明星豪宅】何猷君住過億複式豪宅擁巨廳　奚夢瑤布置巨型聖誕樹盡顯超高樓底
13:26 2022/12/20
【明星豪宅】何猷君住過億複式豪宅擁巨廳　奚夢瑤布置巨型聖誕樹盡顯超高樓底
【家用問題】阿哥家姐同住唔俾家用父母 獨居港女：我為乜要繼續俾？
12:55 2022/12/16
【家用問題】阿哥家姐同住唔俾家用父母 獨居港女：我為乜要繼續俾？

你可能感興趣

【上車夢碎】批父母理財不當錯失買樓時機　港男憂兩老退休成噩夢︰一個養三代
13:43 2022/12/09
【上車夢碎】批父母理財不當錯失買樓時機　港男憂兩老退休成噩夢︰一個養三代
【明星豪宅】何猷君住過億複式豪宅擁巨廳　奚夢瑤布置巨型聖誕樹盡顯超高樓底
13:26 2022/12/20
【明星豪宅】何猷君住過億複式豪宅擁巨廳　奚夢瑤布置巨型聖誕樹盡顯超高樓底
【家用問題】阿哥家姐同住唔俾家用父母 獨居港女：我為乜要繼續俾？
12:55 2022/12/16
【家用問題】阿哥家姐同住唔俾家用父母 獨居港女：我為乜要繼續俾？
香港 網絡熱話 大學

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
18:36 2022/12/20
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行