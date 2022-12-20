【Disney+韓劇】丁海寅高庚杓暴力對決　盤點5大精彩重點拆解4大伏筆

▲ 《Connect：連瞳》

由日本著名血腥暴力導演三池崇史執導的韓劇《Connect：連瞳》一連6集現已於Disney+獨家上線。這部由兩位首次挑戰暗黑扭曲角色的男演員丁海寅、高庚杓對壘主演的精彩作品，甫上架立即引起全網熱烈討論，其中新人類「Connect」所構成的全新世界觀絕對是討論焦點之一。

TOPick選出當中5大精彩重點，以及拆解4大伏筆，深入了解這部年尾壓軸的血腥暴力之作。

5大精彩重點

1.高庚杓神級黑化演技

過往曾參演《請回答1998》、《極速首爾》等温暖輕鬆的韓劇，高庚杓今次在《Connect：連瞳》演技大爆發，神級演繹冷血殺手，盡顯其深沉一面！

而且更零包袱全祼上陣與女演員進行大尺度床戲，全面黑化大膽的演技令人毛骨悚然，讓觀眾認不出他就是昔日的戇直暖男。

2. 三池崇史式暴力充斥全劇

提起三池崇史，相信都會記起他的極度血腥之作《殺手阿一》。

今次於《Connect：連瞳》仍不乏斷手斷腳爆頭場面，加上出色的CG，讓斷肢重組的場面更加震撼觀眾，血腥指數絕對是韓劇之中數一數二。

3.具爭議性的「屍體藝術」

三池崇史的作品向來有話題性，今次劇集中設計的「屍體藝術」其實亦是取材自現實的藝術家。

有些外國藝術家會在一些未知的渠道中非法販運屍體，再處理製作成「藝術品」。人體世界藝術展就是以展示「屍體藝術」而聞名於世，備受爭議卻如劇中般，引起廣大的討論及興趣。

4.丁海寅瞓身演出

由《雪降花》的温柔男子到《D.P：逃兵追緝令》的剛強男人再到今次《Connect：連瞳》的沉鬱邊緣人，丁演寅演技愈見進步，完美演繹劇中新世界觀下的新人類「Connect」，於大世界中無所適從為求尋覓自我安身之所。

長期需要戴眼罩的丁演寅更影響到視力，於拍攝動作戲時因為距離感險象環生，絕對是「揾命搏」的演繹。

5.探討社會現實

短短6集的劇情除探討「非法活摘器官」的真實案件外，更以「新人類」比喻成社會邊緣人的孤獨，河東修（丁海寅飾）因與生俱來的「與別不同」受到社會排儕，没有人願意了解他的真實個性。反之表面看似一切正常的吳振燮(高庚杓 飾)卻是真正的殺人魔並游走於法律灰色地帶，究竟人是看表面還是內心？

3大伏筆

伏筆1.河東修、崔伊琅（金慧峻飾）的生死與未來

河東修最終成功從吳振燮「眼中」奪回自己的眼睛，而崔道勳警察（金雷夏飾）決定讓他和崔伊琅離開現場免受追捕，但到達天台時卻被特警包圍，究竟二人最終是生是死，幕後是否有更大政府組織操控，新人類「Connect」的未來是如何？

伏筆2.普通人也可進化成「Connect」？

除了奪去河東修眼球的吳振燮，欣賞河東修音樂的「Z」（梁東根飾），也被換上河東修的手指。在劇集結尾，一度瀕死的兩人，身體也疑似出現「Connect」新人類自我修復的血管組織。究竟普通人類是否能藉移植新人類器官後，進化成「Connect」，擁有不死身？

伏筆3.難道是長生不老藥的實驗品？

河東修和崔伊琅二人從少就擁有自癒超能力，但卻對自己的身世毫不知情。還有一位新人類「奇登」，他外表異常高大，力氣比一般人強，但智商卻比平常人低。

難道「Connect」其實是全國頂尖企業「正道製藥」追求長求不老的實驗品，而「奇登」就是最初代的版本？

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