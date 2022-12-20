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【放寬防疫】餐飲業界料農曆新年生意會大幅上升　冀盡快放寬每枱人數上限

社會 18:38 2022/12/20

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餐飲業界料農曆新年生意會大幅上升，冀盡快放寬每枱人數上限。（資料圖片）

港府今日（20日）宣布進一步放寬社交距離措施，由本周四、即冬至（22日）起，撤銷食肆、酒吧、宴會及表列處所人數上限，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會毋須再快速測試，但限聚令、口罩令及疫苗通行證維持。

香港餐飲聯業協會會長黃家和歡迎政府放寬，他指近一年業界不斷游說政府放寬食肆人數上限及快測要求，因為這兩項措施對業界復常有影響。放寬後對於冬至生意，他指今年冬至生意未如理想，近日預約才8至9成滿，疫情前2、3星期各餐廳就會被預約滿。至於聖誕，他指由於港府同時放寬外遊，多高消費群組扶老攜幼到外國旅遊，相信生意仍未能回復至疫情前，認為達到疫情前9成生意額已十分理想。

黃家和認為放寬會令業界在農曆新年得益，相信放寬了人數上限，農曆新年會有更公司復辦或更大規模舉行春茗及團拜等，他預計農曆新年業界生意會較去年大幅上升。

對於餐廳每枱人數仍維持12人，黃家和希望港府可以再度放寬，「有啲家庭唔湯唔水咁，唔通14人家庭，分兩張枱食團年飯？」不過，黃家和對農曆新年前放寬每枱人數上限感樂觀，又希望盡快恢復中港兩地通關，令業界生意回暖。

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記者：李榮忠

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