衛蘭罕見性感拍封面展示真我　邀全女班合作唱好女生

▲ 衛蘭邀全女班合作新碟。

衛蘭（Janice）近日推出概念大碟 《DAUGHTER》及《Be Still Live》 演唱會Blu-ray影碟，Janice歌迷可以一次過集齊這兩份由她發出的聖誕禮物，而概念大碟從構思到製作，耗時超過一年，以女性的視角去解構「女性自主」，希望聽眾在聆聽的過程中暫時放下一切成見，全心全意地投入這趟溝通及療癒的旅程。

Janice亦發掘到自己不同的女性面向，透露：「裡面亦講及女性面對不同問題，例如兩性關係、女性遇到嘅性騷擾、欺凌等等，唔單只關於愛情。」

Janice在整個創作及製作都有全程參與，從開始到編曲都有想法。她邀請不少樂壇好朋友一齊參與作歌、填詞或監製，合作單位包括有：Serrini、Robynn Yip、SOPHY王嘉儀、馮穎琪、Kiri T、林二汶、岑寧兒、Cehryl 等。

全女班Serrini、Robynn、Kiri T日前坐在一起接受訪問，談到合作感受十分開心，異口同聲笑言近年樂壇都是給男生霸佔，所以今次是好開始，可以集合女歌手力量做隻正嘅專輯。

Robynn 坦言《呼吸之間》這首歌是她受洗那年寫，當日錄歌時跟Janice講這首歌，可能正陀B，個人情緒化，講到很多不同成長經歷，看到Janice錄唱，好樣衰地喊了出來。

Serrini指見到班底，估到其他人可能會寫甚麼，所以自己不如挑戰寫pop少少，於是就有《現代戀愛安全手冊 》，又特登寫到由好低音即轉高音，「唔係玩佢，因為真係覺得，佢一定唱到，哈哈，自己就唔會寫呢啲歌比自己唱。睇到專輯啲相，覺得好正！ 音樂同時裝在女性身上都應該自由。」Janice就話：「如果比我揀，我想揀Serrini做我媽咪，佢好open mind ，又夠fun。」

Kiri T 表示同Janice合作好爽：「佢邀請我時，諗係咪真係可以將我嘅歌填上廣東詞？點知最後真係得，佢開咗個好大嘅門，日後我唔會懶，會試下多啲填廣東話。」

▲ 少見性感。

專輯封面上，Janice也花了不少心思，少有性感上陣，場景揀選於一間爛屋中拍攝，設計師及Janice藉此表達，女性是非常堅強，無論在任何環境下都能適應，並能展現最美麗的姿態。

拍照當日，Janice狀態大勇，著冷衫不一定襯裙，頭戴類似婚紗物體時，也不一定是結婚，躺於地上只穿性感的半透絲襪，舒服自然，Janice直言：「所有照片都想表示，女性做任何事最緊要是隨心而發、做到真正自己喜歡才最重要。咩年紀結婚都由自己決定，唔一定要好傳統咁去做。」

問到性感部份，Janice直言都不是刻意性感，第一次去影這類型相：「想俾世界知道女性可以欣賞自己，喺自己身體裡面可以好舒服咁愛自己。」

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