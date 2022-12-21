【超市大搜查】豆漿隱藏高糖致肥危機　盤點17款低糖或無糖豆漿

▲ 豆漿隱藏高糖致肥危機，盤點17款低糖或無糖豆漿。

黃豆含豐富營養和優質蛋白質，不少人吃早餐都會配一杯豆漿，不過要留意，豆漿雖然有益，但市面上部分豆漿添加了較多糖分，飲得多隨時會致肥。TOPick近日比較了市面24款豆漿，當中有17款屬於低糖或無糖。

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根據食物安全中心資料，食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100克/毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100克/毫升不超過5克糖

無糖 ：每100克/毫升不超過0.5克糖

TOPick早前檢視了24款豆漿，當中包括百福、維記、維他奶等牌子，根據營養標籤，逐一比較含糖量，發現有15款豆漿每100毫升含不超過5克糖，屬於低糖；另有2款豆漿每100毫升含不超過0.5克糖，屬無糖。

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食物安全中心指出，進食過多糖可能會引致超重、肥胖和蛀牙。根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

黃豆4大好處

台灣營養師林圓真曾指出，黃豆的主要成分是蛋白質，也含有碳水化合物和脂肪，同時含豐富膳食纖維、多種類維生素及礦物質，以及異黃酮、植酸和皂素等植物雌激素，有預防癌症、骨質疏鬆等4大好處。

1.預防癌症

大豆異黃酮可降低激素相關癌症風險，例如乳癌和前列腺癌。黃豆中的異黃酮主要為「金雀異黃素」，高濃度的金雀異黃素可抑制乳腺癌細胞生長。

2.預防糖尿病

大豆異黃酮可增加胰島素敏感性，吸收更多葡萄糖進入細胞轉化成能量，可以降低糖尿病發生。

3.預防骨質疏鬆

更年期女性因缺乏雌激素，容易造成鈣質極速流失，骨本逐漸消耗，導致骨質疏鬆。大豆異黃酮屬於一種植物性雌激素，可幫助停經婦女維持骨質密度。

4.預防心臟病

黃豆蛋白可降低膽固醇，有助減低心臟病風險，同時亦可增加高密度脂蛋白膽固醇，這被視為一種「好的膽固醇」，可預防血管阻塞。

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責任編輯：沈佩珊